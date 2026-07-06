Taylor Fritz impone su ley en hierba

Redacción deportes, 6 jul (EFE).- El estadounidense Taylor Fritz plasmó su talento en hierba y se impuso en tres sets (7-6(1), 6-4 y 6-4) al kazajo Alexander Bublik para alcanzar, por cuarta vez, los cuartos de final de Wimbledon.

El estadounidense, semifinalista en el 2025, volvió a frustrar la progresión de Bublik que acumula ya dos intentos por atravesar los octavos, siempre sin éxito. Intentó alcanzar cuartos en el 2023 y ahora, en el 2026, y en ambas se quedó en la cuarta ronda del All England Club.

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Fritz demostró su habilidad en hierba. Ganó por quinta vez en nueve enfrentamientos al kazajo, al que siempre ha superado en esta superficie, como en Eastbourne en el 2022 y más recientemente, semanas atrás, en Stuttgart.

El primer duelo entre ambos en un Grand Slam fue para el estadounidense que encuentra la forma con el paso de los partidos y que ha dejado atrás la lesión en la rodilla izquierda que le mantuvo apartado del circuito durante meses. Ahora tiene más cerca la semifinal que consiguió el pasado año, su techo en Wimbledon.

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En una hora y 41 minutos solventó el compromiso Fritz en la pista 1 del recinto. En su tercer cuarto de final consecutivo en Londres se enfrentará al ganador del choque entre el alemán Alexander Zverev y el checo Jiri Lehecka.

Desde la temporada pasada, el estadounidense acumula veinticuatro victorias y solo cuatro derrotas en hierba. Séptima clasificación para cuartos en un Grand Slam y victoria 65 en su carrera ante un top 20. EFE

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