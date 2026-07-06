Sílvia Abril volverá a protagonizar 'El Tenoriu' junto a David Olivares en el Coliseum

Barcelona, 6 jul (EFE).- La actriz Sílvia Abril volverá a protagonizar 'El Tenoriu' en el Teatre Coliseum de Barcelona entre octubre y noviembre de este año, en la que será la tercera temporada de la obra y en la que David Olivares sustituirá a Andreu Buenafuente en el papel de Don Juan.

Producida por El Terrat y dirigida por Carles Sans, 'El Tenoriu', una sátira del clásico de José Zorrilla 'Don Juan Tenorio', podrá verse del 21 de octubre al 8 de noviembre de este año.

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En la nueva temporada, David Olivares asumirá el papel de Tenoriu, hasta ahora interpretado por Andreu Buenafuente, después de haber formado parte de las dos temporadas anteriores con el papel del criado.

En su lugar, se incorpora Artur Busquets para completar un elenco en el que también figuran Anna Bertran y Roger Julià.

'El Tenoriu' reafirma así su voluntad de recuperar el imaginario popular del 'Don Juan Tenorio' que Joan Capri y Mary Santpere convirtieron en una tradición teatral de otoño durante la década de los setenta, y actualizarlo desde el humor contemporáneo.

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Con dramaturgia de Israel Solà , 'El Tenoriu' revisita el clásico de José Zorrilla desde una mirada popular y humorística, manteniendo el vínculo con una tradición que durante años llenó los teatros de Barcelona durante las fechas de Todos los Santos. EFE

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