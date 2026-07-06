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Nyland: "Parar un penalti fue un gran momento para mí, pero también para el equipo"

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East Rutherford (EE.UU.), 5 jul (EFE).- El portero de la selección noruega, Ørjan Nyland, celebró este domingo la victoria sobre Brasil por 1-2 y su clasificación a los cuartos de final del Mundial en un partido en el que atajó un penalti que, a su juicio, se dio en "un gran momento".

No obstante, matizó que el momento dulce ha sido para todo el equipo, que ha hecho historia al clasificarse por primera vez para los cuartos de final de un Mundial.

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"Estamos en cuartos, es una gran hazaña", dijo.

Dijo que prepararon el partido de octavos de final "sabiendo de la gran calidad de Brasil".

"Sabíamos de su calidad en su ataque y en el banquillo", señaló.

Indicó que al parar en el primer tiempo el penalti a Bruno Guimaraes, cuando el encuentro iba 0-0, sintió que era "difícil" superarle.

"Fue un gran momento para mí, pero también para el equipo. Nos permitió respirar y luego marcamos en el momento justo", dijo a periodistas.

El guardameta agregó que el equipo tuvo que "luchar" para ganar.

"Estamos muy felices, hemos hecho historia", puntualizó. EFE

(vídeo) (foto)

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