Neymar anuncia su adiós de la selección brasileña

East Rutherford (EE.UU.), 5 jul (EFE).- Neymar, máximo goleador histórico de la selección brasileña, anunció este domingo su retirada de la Canarinha tras caer eliminada en los octavos de final del Mundial 2026 contra Noruega (1-2).

"Lo intenté, lo intenté. Comencé aquí (en el Metlife Stadium de Nueva Jersey) y termino aquí. Ahora se acabó", dijo el delantero del Santos en declaraciones al canal GeTV tras el partido. EFE

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