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Molina advierte sobre errores en defensa y anticipa que Egipto será un rival "muy duro"

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Buenos Aires, 6 jul (EFE).- Nahuel Molina, lateral derecho de la selección argentina de fútbol, advirtió este lunes que el equipo debe mejorar cuestiones defensivas de cara al choque de este martes de los octavos de final del Mundial 2026 ante Egipto, al que describió como un rival "muy duro"

El futbolista del Atlético de Madrid, que fue titular el pasado viernes en la agónica victoria por 3-2 ante Cabo Verde en la prórroga, subrayó que el equipo debe estar "más organizado defensivamente" y reconoció que existieron errores en las jugadas de ambos goles del conjunto africano.

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"El partido del otro día fue muy exigente desde lo físico. El equipo compitió y fue en busca hasta el final, siempre lo intento y fue para adelante", añadió en declaraciones a la prensa tras la práctica matutina de este lunes en Atlanta.

Con vistas al choque de este martes ante Egipto por los octavos de final, opinó que se trata de un rival "muy duro y que suma mucha gente en ataque", y adelantó que será muy importante que el equipo esté ordenado y no deje de asumir el protagonismo.

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"Sabemos que siempre se puede jugar mejor, siempre se puede mejorar cosas, en lo defensivo, lo ofensivo, mover la pelota más rápido", mencionó, al tiempo que destacó que los rivales tienen muy estudiada a Argentina y conocen sus virtudes.

Ante esto, Molina, que no ha mostrado por ahora el gran nivel que exhibió en Catar 2022, consideró que lo más importante es enfocarse en el rendimiento del equipo, corregir errores e "intentar siempre ir por más".

Además, agradeció el multitudinario apoyo de la afición, tanto en el duelo en Miami ante Cabo Verde como en los partidos de la fase de grupos: "Agradecido al hincha argentino. Decirle gracias que nos acompañan siempre a donde juguemos, dejan la vida por nosotros". EFE

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