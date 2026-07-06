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Liga de Quito pierde ante Macará y se aleja del liderato de Independiente del Valle

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Guayaquil (Ecuador), 5 jul (EFE).- Liga Deportiva Universitaria de Quito perdió este domingo por 1-0 a domicilio del Macará y cayó al tercer puesto de la tabla de posiciones de la liga profesional ecuatoriana, con 27 puntos, alejándose aun más del liderato del Independiente del Valle, que tiene 40 unidades.

El centrocampista ecuatoriano Mateo Viera anotó el solitario tanto con el que el Macará pasó al séptimo puesto, con 23 enteros.

Tanto Macará como Liga de Quito se alistarán también para los octavos de final desde agosto próximo de la Copa Sudamericana y la Copa Libertadores, respectivamente.

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Entretanto, el Delfín y Emelec empataron 1-1, con goles de los centrocampistas Kevin Ushiña y Ángelo Mina, respectivamente.

Mientras el Emelec quedó en el octavo lugar, con 23 puntos y el Delfín antepenúltimo, con 17 unidades.

La decimoséptima fecha comenzó el pasado viernes con el triunfo 4-0 del Independiente del Valle sobre el Manta; ayer, sábado, el Leones del Norte se impuso por 1-3 a domicilio de Libertad, y Barcelona venció por 2-0 a Deportivo Cuenca.

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La fecha continuará este lunes con los partidos: Universidad Católica-Mushuc Runa; Orense-Técnico Universitario y concluirá el martes con el choque entre Aucas y Guayaquil City. EFE

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