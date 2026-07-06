Leandro Paredes: "Egipto será una selección muy difícil"

Redacción Deportes, 6 jul (EFE).- Leandro Paredes, mediocampista de la selección argentina de fútbol, aseguró este lunes que "Egipto será una selección muy difícil" y que el esforzado triunfo ante Cabo Verde por los dieciseisavos de final del Mundial 2026 confirmó que "ningún partido va a ser fácil".

"Cabo Verde nos dejó la enseñanza de que ningún partido va a ser fácil. Nosotros lo sabíamos, lo teníamos muy claro y Egipto será una selección muy difícil seguramente", afirmó el capitán del Boca Juniors en declaraciones a la prensa tras la práctica matutina de este lunes en Atlanta.

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"Siempre queremos dar nuestra mejor versión. No siempre se puede jugar bien ni dar la imagen que queremos. A veces toca sufrir, el otro día lo hicimos pero lo importante era ganar", añadió sobre el agónico triunfo por 3-2 en la prórroga ante el conjunto africano.

En cuanto a su ingreso desde el banquillo ante Cabo Verde, declaró que se sintió "muy cómodo" y se mostró confiado de poder aportar nuevamente este martes en el duelo ante Egipto por los octavos de final: "Pude ayudar al equipo que es lo principal para mí y ojalá mañana también pueda hacerlo".

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Argentina enfrentará al seleccionado egipcio desde las 12.00 hora local (16.00 GMT), un horario que podría implicar altas temperaturas, un factor que afectó al combinado albiceleste en su último partido.

Consultado sobre ello, Paredes dijo: "Seguramente influya mucho el clima y el horario, pero va a estar para los dos igual".

El mediocampista de 32 años se refirió además a la eliminación de Brasil tras la derrota por 2-1 ante Noruega esta domingo, dijo que "hace ruido ver afuera" del Mundial a la Verdeamarela y añadió: "Somos conscientes de que todas las selecciones son competitivas, que cualquiera puede ganarle a cualquiera".

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También se tomó un momento para destacar el nivel de Lionel Messi, que a sus 39 años se mantiene como uno de los goleadores de la Copa del Mundo con siete tantos, y opinó: "Es increíble tenerlo con nosotros. Somos conscientes de que estamos jugando al lado del mejor de la historia y tratamos de ayudarlo". EFE