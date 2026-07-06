Las acusaciones piden a Peinado que Begoña Gómez testifique por un contrato a Barrabés

Madrid, 6 jul (EFE).- La acusación popular, liderada por Hazte Oír, ha pedido al juez Juan Carlos Peinado que cite como testigo a Begoña Gómez en una pieza separada contra el empresario Juan Carlos Barrabés, en la que investiga una adjudicación de la entidad pública Red.es, de la que pide citar a más de una veintena de trabajadores.

El pasado 19 de junio, Peinado abrió una pieza separada dentro de la causa contra la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez por los presuntos delitos de prevaricación y fraude a los intereses de la Unión Europea con relación al empresario Juan Carlos Barrabés.

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Se trata de un expediente de adjudicación sobre el que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sembró sospechas y que la Fiscalía Europea quería investigar en el procedimiento que dirige desde 2024, y en el que hace unos meses declaró como testigo la mujer del presidente del Gobierno.

La Fiscalía Europea solicitó al juez Peinado ese expediente tras recibir el informe de la UCO, si bien la defensa del empresario lo recurrió al considerar que la causa del Juzgado de Instrucción 41 ya estaba finalizada -Peinado la cerró el 11 de abril y la Fiscalía Europea lo reclamó el 20-.

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En el escrito, al que ha tenido acceso EFE, las acusaciones solicitan que se cite como investigados a más de una veintena de personas, principalmente los técnicos y responsables que participaron en la evaluación y tramitación de ese expediente, así como del propio Barrabés.

Y pide citar como testigo a Begoña Gómez, de quien "no consta carta de apoyo o recomendación suscrita" por ella, a diferencia de lo que sucede en los otros dos expedientes por valor de 8,3 millones de Red.es que sigue investigando la Fiscalía Europea, adjudicados a la UTE Innova Next y The Valley Digital, a quienes la esposa del presidente del Gobierno firmó cartas de recomendación.

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Sin embargo, precisan las acusaciones, "no puede excluirse a priori, su participación directa, pues la ausencia de carta no es, por sí sola, dato exculpatorio, sino ilustrativo de la versatilidad del modo de proceder investigado".

La adjudicación de Red.es, dependiente del Ministerio de Transformación Digital, que ahora pasa a examinar Peinado, tuvo un presupuesto base de 4.053.500 euros y estaría financiada con fondos FEDER, aunque la Abogacía del Estado discutió este extremo.

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Red.es niega la existencia de prevaricación o fraude, ya que el contrato investigado no fue financiado con fondos de la UE y, además, porque la presentación de un libro blanco no era un requisito previo a la formalización del contrato. EFE