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La ola de calor alcanza hoy y mañana su punto álgido, con máximas de hasta 43 grados

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Madrid, 6 jul (EFE).- La segunda ola de calor del verano alcanzará en las próximas horas su punto álgido, con máximas de hasta 43 grados y avisos generalizados por altas temperaturas, incluso rojos en amplias zonas de España, y aunque los termómetros comenzarán a bajar a lo largo de la semana el calor intenso no se irá del todo.

Este lunes toda España se encuentra en aviso naranja por intenso calor, salvo Baleares y la Región de Murcia, donde los avisos son amarillos, mientras que mañana martes habrá nueve comunidades autónomas en aviso naranja y tres en rojo (peligro extremo), Comunidad Valenciana, Cataluña y Aragón, por altas temperaturas entre 40 y 43 grados.

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Rubén Del Campo, portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), ha explicado que las condiciones de ola de calor continuarán hasta, al menos, el miércoles, aunque el jueves "es probable que sea todavía un día de calor muy intenso en buena parte de España" e incluso "no se puede descartar que continúen las condiciones de ola de calor".

Durante estos días las lluvias serán escasas, aunque crecerán nubes de evolución de las que podrán caer algunos chubascos aislados. Sin embargo, "lo fundamental serán las tormentas, en ocasiones con poca lluvia pero con rayos", una circunstancia que incrementará el peligro de incendios.

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Hoy subirán las temperaturas en el norte y este peninsular y también en Baleares, con máximas superiores a 36 grados de forma generalizada y Pamplona podrá llegar hasta los 39 grados el día del chupinazo de San Fermín.

Además, se podrán registrar más de 40 grados en puntos del Cantábrico oriental, por ejemplo en Bilbao, y en los valles del Tajo Ebro, Guadiana y Guadalquivir.

Por la tarde se formarán tormentas con poca precipitación, pero rayos y rachas fuertes de viento, una situación que incrementará el peligro de incendios.

Martes y miércoles

El martes y el miércoles persistirá el calor intenso y durante ambos días bajarán las diurnas en el Cantábrico, pero subirán en el este y sur peninsular y en Baleares.

Se superarán 38-40 grados en zonas del este peninsular, archipiélago balear, meseta norte y también del centro y sur del país; Destacarán sobre todo las zonas bajas del nordeste próximas al valle del Ebro, donde se podrán superar los 42 grados, al igual que en el interior de la Comunidad Valenciana y en el valle del Guadalquivir.

Las madrugadas serán muy cálidas estos días, con noches tropicales casi generalizadas, mínimas superiores a 20 grados y también habrá algunas noches tórridas, con mínimas de 25 grados o más, en puntos del Mediterráneo y zonas de interior, especialmente en grandes ciudades como Madrid, Zaragoza o Sevilla, pero también en ciudades algo más pequeñas como Toledo, Cáceres o Jaén.

Por las tardes de ambos días, aunque con mayor probabilidad el martes, se formarán tormentas con posibles caídas de rayos y rachas muy fuertes de viento, por lo que persistirá el peligro de incendios muy alto o extremo en casi toda España.

El jueves es probable que sea todavía un día de calor "muy intenso", incluso podrían continuar las condiciones de ola de calor, ha incidido Del Campo.

Después de una nueva madrugada muy cálida en la mayor parte del área mediterránea, centro y sur peninsular, en el Cantábrico las máximas se situarán entre los 25 y los 30 grados, se alcanzarán por encima de 40 grados en el centro, sur, este peninsular y Baleares, e incluso más de 42 grados en el interior de la Comunidad Valenciana y en el valle del Ebro.

Aunque el jueves seguirá siendo probablemente una jornada muy calurosa en la mayor parte de España, este día se iniciará un descenso térmico por el suroeste peninsular y Sevilla y Huelva podrían quedarse en torno a 33 grados.

Además, la inestabilidad atmosférica irá en aumento y por la tarde podrá haber chubascos con tormentas localmente fuertes.

A partir del viernes, lo más probable es que predominen los descensos de temperaturas, por lo que se podría dar por "concluida la ola de calor", ha afirmado el portavoz, quien sin embargo recalca que esta jornada se volverán a superar los 36 grados en amplias zonas y 38-40 grados en el este peninsular y Baleares. EFE

(foto) (vídeo)

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