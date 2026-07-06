Espana agencias

La invicta Colombia reta a Suiza por un pase histórico a cuartos de final

Guardar
Google icon

Mikaela Viqueira

Vancouver (Canadá), 6 jul (EFE).- La selección de Colombia pondrá a prueba este martes su invencibilidad ante Suiza en Vancouver, buscando un cupo histórico entre los ocho mejores del mundo y consolidar el liderato de un grupo que ha desatado la ilusión de todo un país de la mano de James Rodríguez.

PUBLICIDAD

El conjunto de Néstor Lorenzo intentará estirar en el imponente estadio BC Place un estado de gracia que ya despierta elogios internacionales.

Los colombianos, que enfrentan a una Suiza que parte con la ventaja de haber jugado ya sobre el césped de Vancouver, buscan un histórico pase a los cuartos de final, una hazaña que no logran desde el Mundial de Brasil en 2014.

PUBLICIDAD

Tras una fase de grupos impecable en la que despachó a Uzbekistán (1-3) y la República Democrática del Congo (1-0), además de firmar un trabajado empate 0-0 ante la Portugal de Cristiano Ronaldo, los colombianos pasaron de un perfil modesto y desapercibido a ser considerados una de las grandes amenazas del torneo.

Su paso por los dieciseisavos de final no hizo más que estirar el chicle, con una victoria 1-0 contra Ghana en Kansas City, que también sabe sufrir y defender con el cuchillo entre los dientes cuando el trámite lo requiere.

Ahora, los cafeteros deberán saldar una cuentas pendientes ante un rival europeo que también busca hacer historia y escribir una nueva página en los libros de récords.

El escuadrón suizo, dirigido por Murat Yakin, llega con un gran envión anímico después de eliminar con solvencia a Argelia por 2-0 con goles de Breel Embolo y Dan Ndoye (y con un gran talento como Johan Manzambi), y ahora busca un pase a unos cuartos de final que no consigue desde 1954.

El partido no es cualquier trámite para los cafeteros pese a presentarse como favoritos a imponerse en el encuentro. La disciplina táctica y los juegos por las bandas pueden poner contra las cuerdas las jugadas individuales de Colombia.

Hace tiempo que ambas selecciones no se ven las caras, siendo en 2007 su última cita en un amistoso disputado en la ciudad estadounidense de Miami que acabó en victoria por 3-1 en favor de los colombianos.

Y curiosamente, el único antecedente de enfrentamiento mundialista se produjo en la Copa del Mundo de EE.UU. 1994, en el que Colombia consolidó su único triunfo en el torneo por 2-0. Se trató de una victoria de honor, pues ya estaba matemáticamente eliminada de fase de grupos.

El ganador de este encuentro, el último que se disputa en una ciudad canadiense, se enfrentará al vencedor de la llave entre Argentina y Egipto.

- Alineaciones probables:

Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria, Manuel Akanji, Niko Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Rubén Vargas, Johan Manzambi, Dan Ndoye; Breel Embolo.

Seleccionador: Murat Yakin.

Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Jhon Lucumí, Davison Sánchez, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Gustavo Puerta; Luis Díaz, James Rodríguez, Jhon Arias y Luis Suárez.

Seleccionador: Néstor Lorenzo.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador).

Estadio: BC Place de Vancouver

Hora: 13.00 hora local (20:00 GMT). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

Según TVE, será un juzgado de guardia el que conceda o no el permiso a la mujer de Pedro Sánchez

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

La democracia sigue convenciendo en España, pero la Justicia no: 9 de cada 10 españoles creen que no es imparcial con los políticos ni los trata como a los demás

La sociedad sigue pensando, mayoritariamente, que la democracia es preferible a cualquier otra forma de Gobierno: así lo dice un 80,8% de los entrevistados

La democracia sigue convenciendo en España, pero la Justicia no: 9 de cada 10 españoles creen que no es imparcial con los políticos ni los trata como a los demás

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

La venta de la casa de una persona con deterioro cognitivo requiere autorización judicial y el cumplimiento de una serie de garantías para proteger su patrimonio

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

España concede un 8% más de permisos de residencia en 2025 por el aumento de solicitantes de Venezuela, Ucrania y Reino Unido

Las autorizaciones humanitarias para venezolanos, la protección temporal para ucranianos y la modificación de TIE para británicos impulsan el crecimiento de estos permisos, según datos del Observatorio Permanente de la Inmigración

España concede un 8% más de permisos de residencia en 2025 por el aumento de solicitantes de Venezuela, Ucrania y Reino Unido
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

La democracia sigue convenciendo en España, pero la Justicia no: 9 de cada 10 españoles creen que no es imparcial con los políticos ni los trata como a los demás

Delcy Rodríguez reclama a Aldama que rectifique sus acusaciones sobre un supuesto sobre vinculado a la petrolera venezolana PDVSA y a la financiación del PSOE

Feijóo promete aplicar la ley del concebido no nacido de Ayuso en toda España si llega al Gobierno

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

ECONOMÍA

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

Las comunidades de vecinos solo podrán reclamar a los propietarios las cuotas impagadas de los últimos cinco años

Cuentas remuneradas para rentabilizar tus ahorros este verano: qué tener en cuenta antes de contratar una y las tres mejores opciones

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni la desigualdad ni la inmigración explican el extremismo: el mejor predictor de la radicalización está en el enfrentamiento entre partidos políticos

DEPORTES

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”

Inglaterra acaba con el sueño de México en el mejor partido del Mundial 2026: vídeo con el resumen y los goles

Rodri y Pedri contra Vitinha y João Neves: el duelo del medio del campo por el que pasa el billete a cuartos del Mundial 2026

Un Cristiano Ronaldo en entredicho busca convertirse en ave fénix y resurgir ante España en el Mundial 2026