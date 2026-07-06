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La CBF defiende al árbitro que sancionó a Balogun tras las acusaciones de Donald Trump

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São Paulo, 6 jul (EFE).- La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) defendió este lunes al árbitro brasileño Raphael Claus, quien sancionó al delantero de Estados Unidos Folarin Balogun, en respuesta a las recientes acusaciones lanzadas por Donald Trump.

En su pronunciamiento enviado a medios brasileños, la máxima entidad del fútbol brasileño respaldó la labor del colegiado, el cual destacó que posee "una trayectoria marcada por excelencia técnica, conducta ética y absoluto respeto al fútbol".

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La CBF afirmó además que Claus es reconocido mundialmente como uno de los mejores árbitros en actividad y aseguró que "no hay, en todo su historial, cualquier elemento que lo desacredite o que sustente cualquier tipo de sospecha".

Lo mismo realizó la Federación Paulista de Fútbol (FPF), institución a la que Claus está afiliado, que manifestó su "irrestricto apoyo" frente a lo que catalogó como "lamentables insinuaciones que intentan, sin ningún fundamento, poner en duda su integridad".

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La FPF insistió en que Claus posee una reputación intachable construida con "ética, seriedad, dedicación y excelencia técnica" y remarcó que el colegiado no cuenta con "episodios" que hayan colocado en duda "su trayectoria profesional".

En ese sentido, recordó que el árbitro de 46 años ha sido seleccionado para dos ediciones de la Copa del Mundo y fue el encargado de dirigir la final de la Copa América 2024, además de sumar siete finales del campeonato estatal paulista.

Las reacciones institucionales se producen tras los señalamientos de Trump, quien cuestionó la sanción del colegiado brasileño a Folarin Balogun, delantero de la selección de Estados Unidos que fue expulsado en el partido por dieciseisavos de final contra Bosnia Herzegovina y posteriormente indultado.

Tras el partido, que acabó con la victoria por 2-0 de los locales, Trump confesó que solicitó una revisión a la FIFA porque no creyó que la acción del delantero del Mónaco fuese una infracción y dijo que Claus es "un poco sospechoso".

"Pensé que eran dos grandes atletas corriendo a toda velocidad que chocaron entre sí y se enredaron, eso no fue un tipo golpeando a alguien en la cara ni nada por el estilo", dijo el presidente estadounidense.

"Este árbitro, que es un poco sospechoso, si revisas su historial... No quiero decir esto porque no me gusta generar polémica, pero es muy sospechoso", completó.

La decisión de perdonarle la sanción a Bolagun, máximo goleador de la selección estadounidense en el Mundial con tres tantos, ha desatado una polémica que para confederaciones como la UEFA cuestiona la "integridad y credibilidad" de la Copa del Mundo.

"Cuando la certeza de las reglas ya no está garantizada por sus guardianes, la integridad del juego se pone en entredicho y la credibilidad de una competición se ve socavada", señala la UEFA en un duro comunicado en el califica de "inaudita, incomprensible e injustificable" la decisión de la FIFA.

Los dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino saldrán a la cancha este lunes contra Bélgica para definir quién avanza a cuartos de final de la Copa del Mundo 2026. EFE

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