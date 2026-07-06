España mantiene su apuesta por una mujer como secretaria general de Naciones Unidas

San Lorenzo de El Escorial (Madrid), 6 jul (EFE).- El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha abogado este lunes por la reforma del sistema de Naciones Unidas y ha reiterado la apuesta del Gobierno por que una mujer esté al frente de su Secretaría General.

Albares ha defendido que el próximo relevo en la dirección de Naciones Unidas sea una mujer durante su intervención en un curso de verano sobre "Derechos humanos y Constitución de 1978", organizado por la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial.

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"80 años con un hombre son suficientes, ha llegado la hora de una mujer", ha recalcado el titular de Exteriores, para quien "las normas globales tienen que estar a la altura de retos globales".

Albares ha centrado su discurso en la necesidad de mantener un orden internacional basado en la defensa de los derechos humanos, que son un eje central de la Constitución y un pilar fundamental de la política exterior de España.

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En un mundo "tan complejo" como el actual, ha defendido la necesidad de preservar sus valores y luchar por el multilateralismo y el diálogo frente a quienes, según ha dicho, pronostican el final de una era de avances en derechos y de un orden mundial basado en el derecho internacional.

Ha recalcado que las guerras en Ucrania, Líbano, Gaza o Sudán no son crisis asiladas, sino que todas están interconectadas y parten de una deriva común: el cuestionamiento de las normas por quienes buscan el imperio de la fuerza.

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"Hay una amenaza real de quienes quieren enterrar el diálogo", ha advertido y ha asegurado que, ante esta deriva, España tiene claro que los derechos humanos son universales y parten irrenunciable del derecho internacional. "Desconocer uno es pisotear el otro", ha destacado. EFE

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