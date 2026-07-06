Espana agencias

Detenido por usar una 'app' de citas para someter químicamente a sus víctimas y robarles

Guardar
Google icon

Sevilla, 6 jul (EFE).- Un hombre ha sido detenido, tras ser localizado en Barcelona, por utilizar aplicaciones (app) de citas para captar en Sevilla a sus víctimas, a las que dejaba inconscientes tras echarles en la bebida una mezcla de cocaína y benzodiacepinas, y posteriormente robar en sus domicilios.

La investigación, desarrollada en el marco de la operación Morfeo, se inició tras detectarse varias denuncias de víctimas que habían sido contactadas por el investigado a través de una aplicación de citas.

PUBLICIDAD

Tras ganarse su confianza y acceder a sus domicilios, aprovechaba cualquier descuido para introducir en sus bebidas, sin su consentimiento, una mezcla de cocaína y benzodiacepinas para dejarlas inconscientes.

Como consecuencia de la ingesta de estas sustancias, los perjudicados permanecían inconscientes durante largos periodos de tiempo y, al despertar, presentaban una profunda desorientación, mareos y malestar general.

PUBLICIDAD

En algunos casos los síntomas persistieron durante varios días y fue necesario el traslado al hospital, ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado.

Aprovechando el estado de indefensión de las víctimas, el investigado registraba minuciosamente las viviendas y sustraía objetos de valor como teléfonos móviles, joyas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros efectos de fácil comercialización.

Además, abandonaba los domicilios y se llevaba los teléfonos móviles de las víctimas de sus citas, por lo que dejaba a estas personas incomunicadas, "mostrando total indiferencia por las graves consecuencias que las sustancias administradas pudieran ocasionar en su salud e integridad física".

Los agentes identificaron plenamente al presunto autor, reconstruyeron sus movimientos y lo localizaron en Barcelona, ciudad a la que se había desplazado para eludir la acción policial.

La operación continúa abierta y los investigadores no descartan la existencia de nuevas víctimas, tanto en Sevilla como en otras ciudades españolas, por lo que prosiguen las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos y la localización de posibles perjudicados. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Primera imagen de la princesa Mette-Marit de Noruega tras su trasplante de pulmón: disfrutando del partido frente a Brasil en el Mundial

La institución informa que la mujer del príncipe heredero aún no ha recibido el alta hospitalaria

Primera imagen de la princesa Mette-Marit de Noruega tras su trasplante de pulmón: disfrutando del partido frente a Brasil en el Mundial

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

Según TVE, será un juzgado de guardia el que conceda o no el permiso a la mujer de Pedro Sánchez

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

La democracia sigue convenciendo en España, pero la Justicia no: 9 de cada 10 españoles creen que no es imparcial con los políticos ni los trata como a los demás

La sociedad sigue pensando, mayoritariamente, que la democracia es preferible a cualquier otra forma de Gobierno: así lo dice un 80,8% de los entrevistados

La democracia sigue convenciendo en España, pero la Justicia no: 9 de cada 10 españoles creen que no es imparcial con los políticos ni los trata como a los demás

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

La venta de la casa de una persona con deterioro cognitivo requiere autorización judicial y el cumplimiento de una serie de garantías para proteger su patrimonio

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2

Aqui los resultados del sorteo dados a conocer por Juegos Once; descubra si ha sido uno de los ganadores

Super Once: estos son los números ganadores del Sorteo 2
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

El juez Peinado se va de vacaciones sin decidir si Begoña Gómez puede asistir este martes a la graduación de su hija

La democracia sigue convenciendo en España, pero la Justicia no: 9 de cada 10 españoles creen que no es imparcial con los políticos ni los trata como a los demás

Delcy Rodríguez reclama a Aldama que rectifique sus acusaciones sobre un supuesto sobre vinculado a la petrolera venezolana PDVSA y a la financiación del PSOE

Feijóo promete aplicar la ley del concebido no nacido de Ayuso en toda España si llega al Gobierno

España afronta la cumbre de la OTAN tras un año de discusiones con Trump y con su apuesta por la UE: “Aquí está Europa y no necesita de nadie más”

ECONOMÍA

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

Cómo vender la vivienda de un familiar con Alzheimer avanzado, según los expertos: requisitos y procedimiento legal

Las comunidades de vecinos solo podrán reclamar a los propietarios las cuotas impagadas de los últimos cinco años

Cuentas remuneradas para rentabilizar tus ahorros este verano: qué tener en cuenta antes de contratar una y las tres mejores opciones

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Ni la desigualdad ni la inmigración explican el extremismo: el mejor predictor de la radicalización está en el enfrentamiento entre partidos políticos

DEPORTES

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Portugal-España en el Mundial 2026, en directo: última hora del partido, alineaciones, hora y dónde verlo en televisión

Roberto Martínez, seleccionador de Portugal, desde la mirada de jugadores que entrenaron bajo sus órdenes: “Siempre le ha gustado tener protagonismo con la pelota”

Inglaterra acaba con el sueño de México en el mejor partido del Mundial 2026: vídeo con el resumen y los goles

Rodri y Pedri contra Vitinha y João Neves: el duelo del medio del campo por el que pasa el billete a cuartos del Mundial 2026

Un Cristiano Ronaldo en entredicho busca convertirse en ave fénix y resurgir ante España en el Mundial 2026