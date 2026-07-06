Detenido por usar una 'app' de citas para someter químicamente a sus víctimas y robarles

Sevilla, 6 jul (EFE).- Un hombre ha sido detenido, tras ser localizado en Barcelona, por utilizar aplicaciones (app) de citas para captar en Sevilla a sus víctimas, a las que dejaba inconscientes tras echarles en la bebida una mezcla de cocaína y benzodiacepinas, y posteriormente robar en sus domicilios.

La investigación, desarrollada en el marco de la operación Morfeo, se inició tras detectarse varias denuncias de víctimas que habían sido contactadas por el investigado a través de una aplicación de citas.

PUBLICIDAD

Tras ganarse su confianza y acceder a sus domicilios, aprovechaba cualquier descuido para introducir en sus bebidas, sin su consentimiento, una mezcla de cocaína y benzodiacepinas para dejarlas inconscientes.

Como consecuencia de la ingesta de estas sustancias, los perjudicados permanecían inconscientes durante largos periodos de tiempo y, al despertar, presentaban una profunda desorientación, mareos y malestar general.

PUBLICIDAD

En algunos casos los síntomas persistieron durante varios días y fue necesario el traslado al hospital, ha informado este lunes la Policía Nacional en un comunicado.

Aprovechando el estado de indefensión de las víctimas, el investigado registraba minuciosamente las viviendas y sustraía objetos de valor como teléfonos móviles, joyas, dinero en efectivo, dispositivos electrónicos y otros efectos de fácil comercialización.

PUBLICIDAD

Además, abandonaba los domicilios y se llevaba los teléfonos móviles de las víctimas de sus citas, por lo que dejaba a estas personas incomunicadas, "mostrando total indiferencia por las graves consecuencias que las sustancias administradas pudieran ocasionar en su salud e integridad física".

Los agentes identificaron plenamente al presunto autor, reconstruyeron sus movimientos y lo localizaron en Barcelona, ciudad a la que se había desplazado para eludir la acción policial.

PUBLICIDAD

La operación continúa abierta y los investigadores no descartan la existencia de nuevas víctimas, tanto en Sevilla como en otras ciudades españolas, por lo que prosiguen las gestiones para el total esclarecimiento de los hechos y la localización de posibles perjudicados. EFE