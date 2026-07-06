Albares insta al PP a "evitar el daño a España" y apoye el Tratado de Amistad con Francia en el Senado

El ministro de Asntos Exteriores, Cooperación y Unión Europea, José Manuel Albares, ha instado este lunes al PP a "evitar el daño a España" y de su apoyo a la aprobación del Tratado de Amistad y Cooperación con Francia en el Senado el próximo jueves.

Albares ha acusado al principal partido de la oposición de "dilatar y obstaculizar" el Tratado y les culpa por "ir en contra" de los españoles, de las inversiones y de las empresas y turistas. Así lo ha expresado el titular de Exteriores en un mensaje en 'X'.

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"Lo hace contra los 330.000 españoles en Francia y un millón de transfronterizos y su movilidad. Contra nuestro principal socio comercial y destino de exportaciones", ha esgrimido.

Tras su aprobación en el Congreso el 18 de junio, ahora deberá llevarse al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Si es rechazado, deberá haber una votación definitiva en la Cámara Baja y ahí el Gobierno necesitará mayoría absoluta, con lo que volverán a necesitar el voto a favor de todos sus socios.

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PRESENCIA DE MIEMBROS DEL GOBIERNO FRANCES EN EL CONSEJO DE MINISTROS

"Seguimos manteniendo las mismas dudas sobre la constitucionalidad del artículo 2.4" del Tratado, expresó el diputado 'popular' Ricardo Tarno durante el debate para la aprobación en primera lectura del tratado. Asimismo, añadió que los 'populares' no tienen claro que cumpla varios artículos de la Constitución como el 13.2, el 23.2 y el 98.1.

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En concreto, el artículo 2.4 del Tratado prevé que un miembro del Gobierno de una de las partes será invitado al Consejo de Ministros de la otra parte, al menos una vez cada tres meses y por rotación. Ante dichas dudas sobre la constitucionalidad de la participación de ciudadanos de otro país en el Consejo de Ministros, los ministros de Exteriores llegaron a un acuerdo sobre cómo interpretar dicho artículo.