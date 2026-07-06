Admitida a trámite la demanda de Bolaños contra Aldama por acusarle de intento de soborno

Madrid, 6 jul (EFE).- Un juzgado de Madrid ha admitido a trámite la demanda del ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, contra el empresario implicado en el caso Koldo Víctor de Aldama por vulnerar su derecho al honor al afirmar en programas de televisión que le intentó sobornar.

Según ha avanzado el Diario.es y han confirmado a EFE fuentes del Ministerio de Justicia, un juzgado madrileño ha admitido a trámite la querella en la que Bolaños reclama 70.000 euros por daños y perjuicios a Víctor de Aldama.

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El empresario dijo el pasado mes de febrero en Telemadrid en referencia a Bolaños: "Se puso en contacto para silenciarme y para sobornarme de alguna manera pagándome una cantidad muy alta".

Bolaños reclama a Aldama que se abstenga de realizar afirmaciones de igual tenor o en el mismo sentido "ya sea en medios de comunicación (televisivos, impresos o digitales), en plataformas digitales (webs y redes sociales) o por cualquier otra vía".

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También que se condene al demandado a la publicación del encabezamiento y fallo de la sentencia que recaiga en el presente procedimiento en sus redes sociales, particularmente en su cuenta de la red social X y que se le condene a pagar 70.000 euros en concepto de indemnización por daños y perjuicios, más los intereses que legalmente se devenguen. EFE