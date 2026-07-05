Una veintena de vecinos de Ribota de Sajambre (León), confinados pese a mejorar el fuego

Valladolid, 5 jul (EFE).- Una veintena de vecinos de la localidad leonesa de Ribota de Sajambre han sido confinados por el Cecopi que gestiona el incendio declarado en este paraje del Parque Nacional de Picos de Europa, mientras que la carretera N-625 ha quedado reabierta al tráfico después de que esta tarde fuera cortada ante los desprendimientos causados por las labores de extinción.

El delegado territorial de la Junta en León, Eduardo Diego, ha explicado que el incendio declarado el pasado 26 de junio y que se complicó en la jornada de ayer ha perdido intensidad en las últimas horas, después de que fuera catalogado con un índice de gravedad 2 (IGR-2).

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La bajada de temperaturas y el cambio de viento lo han mantenido a media ladera y, aunque el pueblo no corre peligro, el Cecopi ha optado por mantener el confinamiento preventivo de los vecinos.

A lo largo de la jornada han participado en las labores de extinción 125 efectivos y 9 medios aéreos.

El operativo se mantendrá durante la noche con 39 efectivos, quienes tratarán de mantener sin avance las llamas, a la espera de contar con una estrategia definida para cerrar el perímetro del incendio a lo largo de las próximas horas.

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Las previsiones meteorológicas apuntan a un descenso de las temperaturas y a un aumento de la humedad, lo que puede contribuir a mejorar la eficacia de las labores de extinción.

Se trata de un incendio que ha tenido distintos momentos desde que se declaró el 26 de junio, con una fase inicial en la que se desarrolló hacia la cumbre, una zona de elevadísima pendiente sin accesos por tierra y con numeroso pedregal, ha detallado la Junta en un comunicado.

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Existe una zona de turberas donde es muy probable que el incendio se haya mantenido activo para salir a la superficie los días de más calor.

Se da la circunstancia de que varios días la niebla ha cubierto la zona del incendio durante varias horas, impidiendo a los medios aéreos intervenir.

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A pesar de disponer de humedades del 100% el incendio se ha reavivado cuando las temperaturas y las rachas de viento han vuelto a subir durante el fin de semana.

Durante estos días, las elevadas pendientes y la presencia de roca suelta han desaconsejado realizar más descargas desde los medios aéreos para no provocar una situación de riesgo ladera abajo, incluidos los desprendimientos que motivaron el cierre de la carretera N-625.

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La Consejería de Medio Ambiente y Energía ha subrayado que este incendio "es una muestra más de que estamos ante un nuevo escenario": "La acumulación de material vegetal, las elevadas temperaturas y las olas de calor cada vez más intensas y duraderas convierten a la vegetación como el matorral en combustible dispuesto a arder con muchísima facilidad", ha resumido.EFE