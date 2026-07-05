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Sangante: "He decidido fichar por el Sevilla por la historia del club, por su palmarés"

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Sevilla, 5 jul (EFE).- El central senegalés Arouna Sangante, quien ha fichado por el Sevilla hasta 2031, ha confesado este domingo que se decidió por la entidad sevillista "por la historia de este club, por su palmarés y los jugadores que han pasado por él".

"Me ha cautivado. Por eso he tomado esta decisión", dijo a los medios del club el zaguero senegalés, de 24 años, que ha llegado como agente libre procedente del Le Havre francés y que este lunes comienza la pretemporada a las órdenes de Luis García Plaza tras un fin de semana de reconocimientos médicos.

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Se definió como "un jugador muy potente, agresivo y defensivo", pero también con "esa faceta técnica" que le gustaría desarrollar y por la que ha "decidido venir aquí, a España, y concretamente a Sevilla".

El nuevo central sevillista se refirió a la importancia de la adaptación desde ya y que, para favorecerla, ya ha "visto algo de los últimos partidos".

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"Ahora vamos a empezar la temporada y espero tener más información para poder adaptarme rápidamente también. Y saber también qué es lo que quiere el entrenador. Eso me ayudará a mí y también ayudará al equipo. Es muy importante", dijo.

Señaló que le han "hablado mucho del cariño de la afición y que aquí la pasión es muy fuerte, que aquí a todo el mundo le encanta el fútbol y que, sinceramente, si lo das todo, es probable que te vaya bien, pero, por otro lado, hay que trabajar siempre, no hay que olvidarlo y hay que darlo todo en todo momento".

"Sé que tienen siete títulos de la Europa League, lo cual es un gran palmarés. Sé que también es un club con mucha historia y que por allí han pasado muchos jugadores de renombre, sobre todo Jesús Navas, Sergio Ramos, De Rakitic y Daniel Alves", apuntó.

Sangante consideró que el sevillista es "un proyecto muy interesante" y que se ha sentido . "atraído por el entusiasmo que genera, el ambiente que se respira, sobre todo cuando se juega el derbi: no me arrepiento de mi elección, es algo que tengo muchas ganas de descubrir cuanto antes", afirmo. EFE

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