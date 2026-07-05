Rudi García, sobre la suspensión de la sanción a Balogun: “Es el día de los inocentes”

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- Rudi García, seleccionador de Bélgica, expresó este domingo que “no sabía que el día 5 de julio se había convertido en el día de los inocentes”, por la suspensión de la sanción de un partido a Folarin Balogun, disponible para enfrentarse a su equipo en el encuentro de los octavos de final de este lunes en Seattle.

“Me remito al comunicado de nuestra federación. No es que estemos defendiendo nuestra selección o nuestra federación, defendemos la integridad del fútbol. Es la primera vez en la historia de la Copa Mundial que se toma una decisión de esta naturaleza”, añadió. EFE

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