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Revilla: Cuanto antes haya elecciones generales mejor, porque es insostenible

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Cabezón de la Sal (Cantabria), 5 jul (EFE).- El secretario general del PRC, Miguel Ángel Revilla, ha considerado que la situación del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez (PSOE), es "insostenible" y ha abogado por la convocatoria de elecciones generales anticipadas.

"Cuanto antes haya elecciones mejor, porque esto es insostenible", ha afirmado el dirigente regionalista al ser preguntado por las investigaciones judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo tras su intervención en la XXXI Fiesta Regionalista en Cabezón de la Sal.

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Revilla ha asegurado que no sabe cómo Sánchez puede dormir por la noche ante la situación actual y ha opinado que el panorama político no mejorará en los próximos meses.

"Esto no conduce más que a elecciones", ha sostenido el líder de los regionalistas, quien también ha criticado la falta de coherencia de la clase política con el ejemplo del propio Pedro Sánchez, recordando que anunció que no pactaría con determinadas formaciones y posteriormente alcanzó acuerdos con ellas.

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Asimismo, ha extendido esa crítica al presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), por los acuerdos alcanzados con Vox pese a haber defendido anteriormente una posición distinta.

El líder regionalista y ex presidente de Cantabria ha lamentado que "la coherencia" sea una de las principales carencias de la política actual y ha advertido de que esa situación está generando una creciente desafección ciudadana hacia los representantes públicos.

También ha mostrado su preocupación por un posible futuro Gobierno de España de coalición entre PP y Vox porque le "aterra" la posibilidad de ver a Santiago Abascal como vicepresidente de un Ejecutivo presidido por Alberto Núñez Feijóo, al considerar que supondría "un retroceso en cantidad de cosas para este país". EFE

ca/ppc/lml

(Foto) (Vídeo) (Audio)

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