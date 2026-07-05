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Reducen los efectivos en el fuego de La Bisbal (Girona), que ha quemado 25 casas

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Barcelona, 5 jul (EFE).- Los Bomberos de la Generalitat de Cataluña y la Unidad Militar de Emergencias (UME), ante la buena evolución este domingo del incendio que comenzó el viernes en La Bisbal d'Empordà (Girona), reducirán esta noche los efectivos destinados a combatir el fuego, que ha quemado 25 casas en la zona, 11 de ellas totalmente.

Jordi Martínez, jefe de los Bomberos en Girona, ha explicado en una comparecencia ante los medios que el fuego "ha ido evolucionando como estaba previsto" este domingo, con algunas llamas que se han reavivado, pero el trabajo de los efectivos ha permitido ir consolidando la estabilización de su perímetro, de 40 kilómetros, en los dos flancos.

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Martínez ha precisado que ese trabajo ha provocado que no aumente el número de hectáreas quemadas, que son unas 2.200, el 97 por ciento de ellas en el parque natural del macizo de Les Gavarres, aunque no ha indicado cuando se podrá dar por controlado.

La previsión es que mañana no sople con fuerza el viento de tramontana, lo que también ayudará en las tareas de los efectivos.

Martínez ha informado de que, por todo ello, a partir de esta noche se reducirá el número de efectivos de los Bomberos en la zona al tiempo que la Unidad Militar de Emergencias (UME) se replegará en las próximas horas para dejar mañana Girona con la maquinaria pesada que trajo el pasado viernes.

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La aparición de importantes incendios en otros puntos del estado, ha argumentado, ha llevado ya hoy a la UME a pedir una reducción de efectivos y la suspensión, también, del trabajo de algunos hidroaviones en la zona de Les Gavarres para trasladarse a otros fuegos.

Martínez ha indicado, además, que los técnicos de la unidad de estructuras colapsadas de los Bomberos han inspeccionado este domingo unas ochenta edificaciones en la zona afectada por el incendio.

De esas edificaciones, los técnicos han comprobado que el fuego ha destruido completamente once casas y ha afectado parcialmente a otras catorce.

Estas viviendas, ha precisado, se encuentran en los municipios de Cruilles, Monells i Sant Sadurnñi de l'Heura y La Bisbal y en urbanizaciones de Calonge y Santa Cristina d'Aro.

El jefe de los bomberos, por otro lado, ha apuntado que las lluvias caídas a finales de 2025 y comienzos de este año ha hecho que la vegetación del macizo estuviese "bien hidratada", por lo que se ha comportado "mejor que si el incendio hubiera sido hace dos años", cuando Cataluña estaba inmersa en un severo episodio de sequía.

El jefe de los Agentes Rurales en Girona, Joan Manuel Boqués, ha destacado que mañana se mantendrá cerrado el acceso al macizo de Les Gavarres y que el cuerpo ha elevado el nivel de riesgo de incendio forestal a extremo en 45 municipios de nueve comarcas catalanas, coincidiendo con la ola de calor que afecta desde hoy a Cataluña. EFE

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