Espana agencias

¿Qué dice el artículo 27 por el que Balogun podrá jugar contra Bélgica?

Guardar
Google icon

Dallas (EE.UU.), 5 jul (EFE).- El artículo 27 del Código Disciplinario habilita a la FIFA "a suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria", como en el caso del estadounidense Folarín Bolagun, que podrá enfrentarse el lunes a Bélgica en los octavos de final del Mundial 2026.

Un artículo anterior del Código, el 25, establece que los órganos judiciales "determinan el tipo y la extensión de las medidas disciplinarias que proceda imponer, en función de los elementos objetivos y subjetivos de la infracción, teniendo para ello en cuenta las circunstancias agravantes y atenuantes".

PUBLICIDAD

Balogun fue expulsado el pasado miércoles durante el partido de dieciseisavos contra Bosnia-Herzegovina, después de que el árbitro, avisado por el VAR, considerase una acción imprudente el pisotón del delantero estadounidense al bosnio Tarik Muharemovic.

De acuerdo con la normativa de la FIFA, una tarjeta roja implica la expulsión directa del partido de quien recibe la sanción, sino que también queda suspendido para el siguiente encuentro, pero la comisión disciplinaria ha aplicado este artículo 27, al que también se recurrió con Cristiano Ronaldo, al que se redujo la sanción de tres a un partido en la fase de clasificación del Mundial, lo que le permitió no perderse ningún encuentro en la fase final.

PUBLICIDAD

"Los órganos judiciales podrán optar por suspender total o parcialmente la aplicación de una medida disciplinaria", señala el código disciplinario, que en su punto 2, resalta que "al suspender la aplicación de la sanción, los órganos judiciales someterán al sancionado a un periodo de prueba, con una duración de entre uno y cuatro años".

Este articulado se introdujo en 2019 cuando se reestructuró el código disciplinario para hacerlo más corto, y tras recibir ajustes jurídicos, se estableció como tal en la edición de 2023.

La federación belga, que ha anunciado que está estudiando "todas las opciones posibles", recordó, sin embargo, que “la naturaleza automática" de este tipo de suspensiones "fue reafirmada explícitamente en la Circular número 16 de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que fue distribuida a todas las asociaciones miembros participantes el 12 de mayo de 2026”.

El antecedente en un Mundial de una revocación de una sanción fue con el brasileño Mané Garrincha, expulsado en la semifinal de la Copa del Mundo de Chile 1962, que pudo jugar la final contra Checoslovaquia.

En el caso de Garrincha, la gran estrella de Brasil tras la lesión de Pelé, no se pudo aplicar el artículo 27 del Código Disciplinario, que no existía como tal, ya que ni existían las tarjetas -que se implementaron en el Mundial de México 1970-, sino que directamente no fue suspendido.

Garrincha respondió con una patada por detrás a las constantes patadas de Eladio Rojas. El juez uruguayo Esteban Marino avisó al árbitro Arturo Yamasaki, que expulsó al extremo brasileño.

El concurso en la final del mejor jugador brasileño se convirtió en una cuestión de estado y hasta el presidente de Brasil, Joao Goulart, envió un telegrama al de la FIFA, el británico Stanley Rous, para pedir el indulto de un "jugador ejemplar"

El juez de línea no se presentó a ratificar su versión ante el comité disciplinario y Garrincha jugó la final en la que Brasil se impuso por 3-1. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Comprueba los números ganadores del Quíntuple Plus del 5 de julio

Esta lotería se juega una vez a la semana, aquí está la combinación ganadora de este domingo

Comprueba los números ganadores del Quíntuple Plus del 5 de julio

Resultados del Quinigol de este 5 de julio

Esta lotería cuenta con una larga lista de premios en efectivo. El mayor asciende hasta los 155 mil euros

Resultados del Quinigol de este 5 de julio

Lototurf: comprueba los números ganadores del 5 de julio

Loterías y Apuestas del Estado informó los resultados de esta lotería. Revísela ahora mismo

Lototurf: comprueba los números ganadores del 5 de julio

Rollos de calabacín con ricotta y salsa de tomate: una receta italiana saludable con la que puedes sorprender a tus invitados

Un entrante perfecto para cenas especiales o reuniones familiares

Rollos de calabacín con ricotta y salsa de tomate: una receta italiana saludable con la que puedes sorprender a tus invitados

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 5 julio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 5 julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

Feijóo pone en marcha el calendario electoral del PP: proclamará en julio a los candidatos a las alcaldías y tras el verano a los autonómicos

ECONOMÍA

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

DEPORTES

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Fernando Alonso y Carlos Sainz: en qué lugar están en el Mundial de Pilotos de la F1

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega