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Pochettino: “¿Balogun? Nunca era roja, ser más justo que esto es imposible”

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Redacción deportes, 5 jul (EFE).- Mauricio Pochettino, seleccionador de Estados Unidos, defendió este domingo la decisión de la FIFA de suspender la sanción a un periodo de prueba de un año a Folarin Balogun, que podrá jugar los octavos de final ante Bélgica, y consideró que “ser más justo que esto es imposible”, porque el “99,9 por ciento” de las personas piensa que la roja ante Bosnia-Herzegovina fue “injusta”.

“Mi reacción es la de todos los que les gusta el deporte y confían en la ética y la integridad. Todos celebramos esa decisión. Fuimos castigados lo suficiente contra Bosnia-Herzegovina jugando con un hombre menos durante 35 minutos, en una decisión que fue muy injusta”, afirmó en la rueda de prensa en la víspera al choque en Seattle.

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“Y no es porque yo sea el seleccionador de Estados Unidos o tenga que defender mi lado, porque creo que el 99,9 por ciento coincidimos en que fue una tarjeta roja injusta”, añadió el técnico argentino, que entiende que, “si estuviera en otra posición” como la de Rudi García, seleccionador de Bélgica, tiene que “defender su lado”.

E insistió: “Es justa la decisión, porque nunca era una roja. Hay un error y hay un castigo que es demasiado grande para un equipo y, sobre todo, para una acción que es involuntaria. Me parece que todo el mundo lo ha dicho. El 99,9 por ciento de las personas de fútbol han dicho que fue una sanción injusta”.

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“Ha habido evidencias de cosas en el pasado que hacen que se pueda suspender una sanción y se pueda cumplir en el tiempo. No entiendo quién se puede sorprender porque ha pasado eso. No es una cosa extraordinaria, que sólo pasa para nosotros. Para mí, no hay mucho debate en esto”, advirtió.

“Creo que la integridad y la ética son conceptos mundiales y creo que ser más justos que esto es imposible. Hemos de celebrar que se tomó una decisión justa”, añadió el técnico, que no participó en los recursos contra la sanción, sino que se enteró por la mañana en el entrenamiento y que no vio el mensaje de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, en el que celebraba la decisión de la FIFA.

“Estuviera disponible o no, íbamos a empezar con once jugadores de todas formas”, expuso Pochettino, que consideró que no hay que mezclar la política con la decisión de la FIFA, porque la decisión de suspender la sanción a Balogun “viene de la FIFA, con las pruebas que tenían y eso es todo”.

Para él y el equipo fue “algo natural” tal noticia.

“Nuestro poder está en los 26 jugadores, no está en sólo uno. Quizá mañana lo dejo en el banquillo a Balogun. La fuerza es el grupo. Él marcó tres goles y en la forma en que el equipo jugó con diez fue increíble ante Bosnia-Herzegovina. Cualquiera del plantel puede estar en el once titular”, expuso.

“Es una decisión fantástica para el fútbol. Se abre la posibilidad de reparar un poco las decisiones incorrectas”, aseguró el técnico, en la tarea de preparar el encuentro de este lunes para “desafiar a un muy buen equipo, como Bélgica, que será muy difícil”. EFE

(foto)

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