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“Mr Alan” se estrena en San Sebastián con victoria y apunta lejos

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San Sebastián, 5 jul (EFE).- El alazán “Mr Alan”, propiedad de la cuadra San José, que este domingo se estrenaba en la pista de San Sebastián, ha vencido con autoridad en los 2.400 metros del premio Fegentri World Championships, la carrera de más nivel en el primer domingo de verano del Hipódromo de San Sebastián, y es desde ya un caballo a considerar para las grandes citas de la temporada.

Conducido por el jinete aficionado Pablo Laborde, que sustituía al ausente Kenny Roussety, amateur de Isla Mauricio, atacó a medio recorrido de los 2.400 metros y no tuvo enemigo en la recta. “Philau”, el favorito, que había dirigido de salida, se vio bien superado y terminó cuarto de cinco, lejos del vencedor.

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La reunión se había iniciado con una cita para los potros de dos años debutantes, estreno que dominó con facilidad “Narcea”, yegua que contó con Alejandro Gutiérrez Val en la silla. Apuntó también “Ribat”, segundo en meta.

“Liberty Bleu” confirmó los pronósticos y salió de perdedora en el doble kilómetro del premio Belle Epoque, con Vicky Alonso en la silla. En el doble hándicap de 1.400 metros, el argentino Juan Diestra sumó su primer triunfo en España a lomos de “Half Moon Rising” y Adrián Martínez llevó a la victoria la muy en forma “Katalina”.

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Con estos resultados, la combinación ganadora de la apuesta Quíntuple Plus queda formada por las mantillas: 5 – 1 – 5 – 4 – 3 – 7. Para la Lototurf, el caballo ganador es el 4. No tomó la salida en la quinta y última carrera “Port Galland”, número 14. EFE

fg/sab

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