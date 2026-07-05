Melilla cierra el Campeonato de España con los nuevos campeones en ruta

Melilla, 5 jul (EFE).- El Campeonato de España de Ciclismo Paralímpico concluyó este domingo en Melilla con la disputa de las pruebas en ruta sobre un circuito urbano de 7,5 kilómetros, en las que se coronaron los nuevos campeones nacionales en las distintas categorías de handbike, triciclos, tándem y bicicleta.

La jornada arrancó con las pruebas de handbike y triciclos en la zona del Paseo Marítimo. En handbike, el conquense Luis Miguel García-Marquina (MH3) revalidó el título tras imponerse al granadino Héctor Esturillo y al madrileño Javier González.

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También se proclamaron campeones el balear Martín Berchesi (MH4), el granadino Antonio Morcillo (MH5) y el madrileño Juan José Muñoz (MH2).

En la categoría femenina, los títulos fueron para las madrileñsa Manuela Vos (WH1) e Iraide Rodríguez (WH2), además de la murciana Milagros Fajardo (WH4) y la extremeña María Isabel Toro (WH5).

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En triciclos, el sevillano Antonio Prieto se adjudicó la medalla de oro en T2, mientras que el madrileño Gonzalo García Abella hizo lo propio en T1.

En tándem masculino, la victoria correspondió al dúo formado por el vasco Imanol Arriortua y el castellanoleonés Noel Martín, mientras que en la prueba femenina se impusieron Eva Cambero y Edith Pulkkinen, de Madrid.

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En bicicletas, los campeones de España fueron los valencianos Ricardo Ten (C1), y Maurice Eckhard (C2), así como el navarro Eduardo Santas (C3), el madrileño Julio Enrique Bermejo (C4) y el extremeño Rubén Tanco (C5). EFE

acr/sab