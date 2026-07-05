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Mateo Aragón, sancionado 7 partidos por presunto insulto racista al francés Keletaona

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Redacción Deportes, 5 jul (EFE).- Mateo Aragón, jugador de la selección española de rugby sub-20, ha sido sancionado por el Comité de Disciplina de World Rugby por supuestamente proferir un insulto racista al francés Luka Keletaona durante su partido del Campeonato del Mundo sub-20 disputado el pasado jueves en Georgia.

Según informó este domingo la Real Federación Española de Rugby (FER), la noticia fue conocida por un comunicado de prensa de World Rugby, el cual fue difundido por medios de comunicación franceses antes de la hora prevista y sin que el servicio jurídico de la FER hubiese recibido aún la resolución.

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“Habiendo examinado detenidamente las imágenes y el audio del partido y habiendo considerado toda la evidencia disponible, incluidas las declaraciones de varios miembros de los equipos de Francia y España, el comité determinó que el jugador no había demostrado que la citación debiera ser revocada”, alegó World Rugby.

Ahora, Aragón, el cual juega también para un club francés, dispondrá de 48 horas desde la recepción del escrito del Comité de Disciplina de World Rugby para apelarlo, por lo que, desde la FER, quedaron a la espera de recibirlo y saber si el jugador desea o no recurrir la sanción.

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"La decisión que tome nuestro jugador, junto a otras consideraciones que de momento preferirnos no hacer, serán debidamente comunicadas por la Real Federación Española de Rugby, desde la que condenamos rotundamente cualquier comportamiento, manifestación o actitud de carácter racista, xenófobo o discriminatorio", dijo la FER en un comunicado.

"No existe ninguna justificación para este tipo de conductas, incompatibles con los valores del deporte, del rugby y de nuestra sociedad, por lo que cualquier actuación que los vulnere merece el más absoluto rechazo y será tratada con la máxima seriedad", agregó.

Hace unos días, la FER ya defendió que Aragón, según su versión, respondió a los insultos de "españoles de mierda" emitidos por Keletaona, con la frase "part d’ici, avec la tete de vilain" ("vete de aquí, cara de feo"), negando las acusaciones del francés, el cual dijo que le había llamado "chino".

España perdió el pasado jueves en su partido de fase de grupos del Campeonato del Mundo sub-20 ante Francia por 57-32. EFE

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