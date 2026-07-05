Manuel Gavira (Vox): Andalucía pondrá siempre primero a los españoles

Sevilla, 5 jul (EFE).- El líder de Vox Andalucía y próximo vicepresidente de la Junta gracias al acuerdo de su partido con el PP de Juanma Moreno, Manuel Gavira, ha asegurado este domingo que el nuevo Ejecutivo regional va a poner "siempre primero a los españoles" y a tener "mejores servicios públicos".

Gavira, en declaraciones a los periodistas en el Palacio de San Telmo tras las toma de posesión del presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha asegurado que el acto protocolario marca el inicio de "una nueva época" con un Ejecutivo andaluz de coalición PP-Vox que va a contar "con más apoyos de la historia" en referencia a los 68 escaños que suman entre los 53 de los populares y los 15 de los de Santiago Abascal.

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Gavira ha subrayado que, pese al entendimiento que hay entre su partido y el de Juanma Moreno, son dos formaciones distintas con el mismo objetivo, "mejorar la vida de los andaluces".

"Moreno Bonilla va a tener en Vox un socio leal", se ha comprometido Gavira.

Ha reconocido que Juanma Moreno quería gobernar solo, sin socios, como a los de Abascal les habría gustado igualmente, pero "los andaluces hablan" y su papel es el de "cumplir" con la voluntad de los ciudadanos, que está en el pacto entre PP y Vox, ha abundado.

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El líder de Vox en Andalucía ha destacado la importancia del turismo, área que está en su cartera de consejero de la Junta y el hecho de que gran parte de las competencias de justicia, también bajo su mando en el nuevo Gobierno andaluz, están en el Gobierno central.

Sobre la 'prioridad nacional', Gavira ha señalado que no es un concepto "excluyente" sino que es "poner a los andaluces primero".

"Se trata de poner requisitos", ha explicado, para el acceso a las ayudas públicas o las viviendas protegidas, algo que se puede hacer con requisitos "económicos, sociales, formativos, familiares...".

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Los andaluces, ha opinado el líder de Vox en Andalucía, "se han cansado de ser los últimos" y ahora "quieren ser los primeros". EFE