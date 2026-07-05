Luis de la Fuente: “A Lamine Yamal le sugiero que haga sufrir al defensa”

Arlington (EE.UU.), 5 jul (EFE).- Luis de la Fuente, seleccionador español, aseguró que, más allá de pedirle un trabajo extra a nivel defensivo a Lamine Yamal, con el que está “muy contento” lo que le sugiere para los octavos de final del Mundial contra Portugal es que “haga sufrir al defensa” para que “ellos estén más pendientes de nosotros”.

“No hay que pedirle que trabaje más. Lamine Yamal siempre está dispuesto a trabajar más, es consciente de que su crecimiento pasa por esos aspectos. Todos estamos encantados con lo que nos da. Yo les sugirió que haga sufrir al defensa para que esté más pendiente de él; sabiendo que hay fases del juego en la que van a llevar ellos la iniciativa”, dijo en rueda de prensa.

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“Nuno Mendes se le atragantó a muchos jugadores porque es muy bueno. Igual que Lamine Yamal ha hecho pasar noches desagradables a muchos defensores, eso es el fútbol. Lamine Yamal tiene que estar seguro y no tener ansiedad. Que disfrute y que haga lo que tiene que hacer. Esperemos que Lamine Yamal esté como está siempre y nos de una tarde de gloria”, completó.

Además, se mostró convencido de que contra Portugal puede ser un gran partido para Lamine Yamal.

“Le veo cada día más motivado y con más ganas. A Lamine Yamal le encantan estos encuentros, la responsabilidad y estar en el foco. Cero ansiedad y cien motivación. Él está en un nivel superior de motivación y ganas. Es una suerte verle entrenar y tener a un futbolista de su nivel, da mucha tranquilidad a los entrenadores. Mañana puede ser un gran partido para él porque tiene todos los ingredientes para que lo sea”, comentó.

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Sin ansiedad y alegre, a pesar de que no se le vio a Lamine Yamal así en la zona mixta tras vencer a Austria en dieciseisavos de final.

“En el vestuario y la intimidad son todos muy alegres y muy divertidos. No le vi así. Yo le vi feliz por el resultado, la victoria, por su actuación… y por haberle reconocido como el mejor jugador del partido”, declaró. EFE

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