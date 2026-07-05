Las temperaturas extremas se extienden mañana a prácticamente todo el país

Madrid, 5 jun (EFE).- Las temperaturas extremas se extenderán mañana a prácticamente todo el país, con máximas superiores a los 36-38 grados en muchas zonas y por encima de los 40 en los valles del Ebro, el Tajo, el Guadiana, el Guadalquivir, el cuadrante suroeste y puntualmente en el interior de Galicia y zonas bajas del Pirineo de Lleida.

Continúa la ola de calor y el predominio de la estabilidad en la Península y en los archipiélagos, aunque se esperan tormentas, acompañadas de rachas muy fuertes de viento, en el centro peninsular, más probables en la meseta sur y en el este de Extremadura, y no se descartan de forma aislada en otros puntos de los sistemas Béticos, la cordillera Cantábrica, el este de Galicia y el oeste de Castilla y León.

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En las costas gallegas y asturianas, se prevén nubes bajas y algunas brumas; en el resto de la Península y Baleares, cielos despejados o con algunas nubes altas; en Canarias, los cielos vendrán con intervalos nubosos en el norte de las islas más montañosas y poco nubosos en las orientales y al sur; además, se espera una entrada de calima.

Las temperaturas máximas subirán en el tercio este, la meseta norte y, de forma notable, en el Cantábrico oriental, descenderán en el oeste de Galicia y se mantendrán sin cambios en el resto.

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Las mínimas aumentarán en buena parte de la Península, de manera más acusada en la mitad norte, y descenderán en el litoral gallego; en Canarias, las temperaturas subirán ligeramente.

Se podrán superar los 36-38 grados en la mayor parte del territorio peninsular y Baleares, salvo en zonas altas y los litorales del norte y de Alborán; en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, el cuadrante suroeste y, puntualmente, en el interior de Galicia y las zonas bajas del Pirineo de Lleida, podrán alcanzarse los 39-41 grados.

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Las mínimas no bajarán de los 20 grados en los litorales mediterráneos, el suroeste, el Ebro y Canarias, y de los 25 grados en los valles del Tajo, del Guadiana y del Guadalquivir y en el sur de Gran Canaria.

El viento será en general de componente este en los litorales, moderado en el Cantábrico y flojo en el Mediterráneo; en el interior peninsular, será variable y flojo; y en Canarias, el viento será de componente norte y moderado; se darán rachas muy fuertes de levante en el Estrecho durante la madrugada.

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PREDICCIÓN POR COMUNIDADES:

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GALICIA: En el litoral, abundante nubosidad baja a partir de mediodía, acompañada de brumas y nieblas locales. En el interior, poco nuboso con algunos intervalos de nubes altas y de evolución en las montañas orientales, donde no se descarta por la tarde algún chubasco aislado o tormenta ocasional.

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Temperaturas mínimas en descenso en la mitad occidental y en ascenso en la mitad oriental, esperándose que en el litoral atlántico las mínimas se produzcan al final del día y que las máximas desciendan de manera notable. Viento flojo variable generalizándose la componente oeste por la tarde.

ASTURIAS: Poco nuboso o despejado por la mañana aumentando a partir de mediodía a intervalos de nubes bajas con brumas en el litoral occidental, de evolución en el sur y de nubes altas por el oeste. Probabilidad de chubascos acompañados de tormentas en la Cordillera.

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Temperaturas en ascenso, aunque las mínimas pueden ser ligeramente más bajas en puntos del litoral y del centro y valles mineros. Viento flojo en régimen de brisas, con este soplando flojo a moderado en el litoral y que al final del día rolará a oeste.

CANTABRIA: Poco nuboso o despejado, con algunos intervalos nubosos de evolución en el sur y en Liébana. Temperaturas en ascenso. Viento flojo variable en régimen de brisas, con este moderado en el litoral que durante la tarde irá disminuyendo hasta rolar a oeste flojo.

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PAÍS VASCO: Poco nuboso o despejado con algunos intervalos nubosos de evolución en el sur de Álava. Temperaturas en ascenso, notable el de las máximas en amplias zonas. Viento flojo variable en régimen de brisas, con este moderado en el litoral que tiende a disminuir por la tarde.

CASTILLA Y LEÓN: Poco nuboso o despejado, aunque a partir del mediodía crecerá nubosidad de evolución, con probabilidad de algún chubasco ocasional con tormenta, sobre todo en zonas de montaña del sur y oeste.

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Temperaturas en ligero ascenso, que podrá ser moderado en las mínimas en las zonas de montaña, y en las máximas del extremo nororiental. Viento variable, más intenso y rachado en áreas de tormenta.

NAVARRA: Poco nuboso o despejado. Temperaturas en ascenso, más acusado el de las máximas. Viento flojo variable.

LA RIOJA: Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna en la sierra. Temperaturas en ascenso, más acusado en las mínimas. Viento flojo variable.

ARAGÓN: Cielo despejado, con nubosidad de evolución diurna en el sistema Ibérico por la tarde, que en el suroeste de Teruel podría producir algunos chubascos ocasionalmente acompañados de tormenta.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso y máximas en ascenso; se esperan temperaturas significativamente elevadas en amplias zonas, alcanzándose los 40-42 grados en el valle del Ebro, el Bajo Aragón de Teruel y el tercio sur de Huesca. Viento flojo de dirección variable.

CATALUÑA: Cielo despejado, con nubosidad de evolución diurna en el Pirineo por la tarde. Temperaturas en ligero ascenso, salvo en el caso de las máximas en el cuadrante nordeste, en ligero descenso o sin cambios; las máximas serán significativamente elevadas en general, alcanzándose los 40-41 grados en la depresión central de Lleida y en zonas colindantes.

Viento flojo variable, tendiendo a sur flojo por la tarde, con aumentos ocasionales de intensidad en la mitad sur del litoral y del prelitoral.

EXTREMADURA: Poco nuboso o despejado, con nubosidad de evolución diurna. Probabilidad de chubascos con tormenta, sobre todo hacia el este. Temperaturas con pocos cambios, siguiendo con valores muy altos o excepcionales. Viento variable, predominando las componentes sur y oeste, más intenso y racheado en zonas de tormenta.

MADRID: Despejado o poco nuboso con intervalos de nubes de evolución a partir del mediodía. Probables chubascos aislados y tormentas en la Sierra que podrían extenderse a zonas próximas.

Temperaturas sin cambios, excepto ligero ascenso de las mínimas en la Sierra. Se pueden alcanzar los 37 grados en la Sierra y los 39 en el resto. Viento flojo variable sin descartar rachas muy fuertes asociadas a los posibles fenómenos convectivos.

CASTILLA - LA MANCHA: Poco nuboso o despejado con intervalos de nubes de evolución a partir del mediodía. Probables chubascos aislados y tormentas en el extremo occidental y en zonas montañosas del este.

Temperaturas mínimas en ligero ascenso o sin cambios; máximas sin cambios significativos. Se pueden superar los 40 grados en el valle del Tajo, los 38 en zonas de la mitad occidental y los 36 en la mitad oriental. Viento flojo variable con predominio de la componente sur, arreciando temporalmente por la tarde cuando no se descartan rachas muy fuertes asociadas a los posibles fenómenos convectivos.

COMUNIDAD VALENCIANA: Cielo despejado. Temperaturas mínimas con pocos cambios y máximas en ascenso, alcanzándose valores significativamente elevados en Valencia, Alicante e interior sur de Castellón; en el interior sur de Valencia se alcanzarán los 39-40 grados. Viento flojo de dirección variable, tendiendo a este y sureste flojo por la tarde, con intervalos de intensidad moderada en el litoral norte y central.

MURCIA: Cielos poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras del Noroeste, donde no se descarta alguna tormenta ocasional. Temperaturas en ascenso. Vientos flojos variables, con intervalos moderados del sureste por la tarde.

ISLAS BALEARES: Cielo despejado. Temperaturas con pocos cambios o en ligero ascenso. Viento flojo de componente oeste, con brisas costeras en Mallorca y Pitiusas.

ANDALUCÍA: Predominio de los cielos poco nubosos. Nubosidad de evolución diurna en las sierras, con tormentas ocasionales, más probables en el norte y este de la comunidad, zonas donde localmente podrían ser fuertes e ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes.

Temperaturas con pocos cambios. Vientos en general flojos variables, con intervalos moderados de componente sur por la tarde. Levante moderado en Cádiz y la costa almeriense, que en el Estrecho soplará fuerte con rachas ocasionalmente muy fuertes, disminuyendo al final del día.

CANARIAS: Poco nuboso o despejado en general, salvo por intervalos nubosos en el litoral norte de las islas a primeras y últimas horas. Calima ligera en altura. Temperaturas en ligero a moderado ascenso, será más intenso el de las mínimas en zonas de interior.

Temperaturas máximas de 37 °C en zonas altas y medianías del sudeste, sur y oeste de Gran Canaria, así como la cuenca de Tejeda, donde las mínimas apenas bajarán de los 26-27 °C. Se alcanzarán los 34 °C en zonas de interior de Lanzarote, Fuerteventura y en medianías del este, sur y oeste de Tenerife y La Gomera. Con menor probabilidad, se podrá alcanzar este umbral localmente en El Hierro. Viento de componente norte moderado en costas, con intervalos de fuerte en Jandía, sureste de Lanzarote y en litorales este y oeste de las islas montañosas. En zonas altas, viento de componente sur flojo a moderado. EFE

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