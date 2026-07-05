La Real Sociedad arranca su pretemporada con 17 futbolistas del primer equipo

San Sebastián, 5 jul (EFE).- La Real Sociedad ha celebrado este domingo su primer entrenamiento de la pretemporada 2026-27 al que han acudido 17 futbolistas de la primera plantilla, junto a once 'potrillos' del filial, quienes estarán en las próximas semanas a las órdenes del entrenador estadounidense Pellegrino Matarazzo.

Álex Remiro, Unai Marrero, Iñaki Rupérez, Álvaro Odriozola, Aihen Muñoz, Igor Zubeldia, Jon Gorrotxategi, Carlos Soler, Arsen Zakharyan, Pablo Marín, Ander Barrenetxea, Sergio Gómez, Jon Karrikaburu, Mikel Goti, Jon Pacheco, Javi López y Carlos Fernández (los cuatro últimos de regreso de sus respectivas cesiones) son los jugadores del primer plantel que han estado presentes en las instalaciones de Zubieta.

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Aitor Fraga, Luken Beitia, Jon Balda, Álex Lebarbier, Ibai Aguirre, Mikel Rodríguez, Tomy Carbonell, Dani Díaz, Job Ochieng, Álex Marchal y Gorka Carrera han completado el grupo de futbolistas de la Real Sociedad B que han participado en la sesión.

Kazunari Kita, adquirido recientemente en propiedad al Kyota Sanga japonés tras su cesión en la Real B, no ha estado presente en el entrenamiento, mientras que Sergio Gómez ha adelantado un día su reincorporación al equipo tras las vacaciones.

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Los 'tocados' Álvaro Odriozola, Jon Gorrotxategi, Jon Pacheco, Carlos Fernández y Jon Balda han realizado ejercicios de recuperación al margen del grupo principal de jugadores.

Los internacionales que no han disputado el Mundial regresarán a la disciplina realista gradualmente a partir del lunes, día en el que lo harán Jon Martín y Beñat Turrientes, mientras que los venezolanos Jon Mikel Aramburu y Yangel Herrera, y el islandés Orri Oskarsson lo harán el jueves.

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Para más adelante se espera el concurso de los mundialistas Mikel Oyarzabal (España), Gonçalo Guedes (Portugal), Luka Sucic (Croacia) y Takefusa Kubo (Japón), con los dos primeros pendientes aún de la eliminatoria de octavos de final que enfrentará a España y Portugal el próximo lunes en la Copa del Mundo.

La pretemporada del equipo realista propiamente dicha comenzó el sábado en Zubieta con la realización de distintas pruebas físicas previas al primer entrenamiento en el verde que ha tenido lugar este domingo a puerta abierta ante cientos de aficionados txuri urdin, muchos de ellos jóvenes y niños, que han aprovechado el buen tiempo para acercarse hasta las instalaciones de la ciudad deportiva de la Real Sociedad.

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La sesión, que ha arrancado a las 11.00 horas, ha estado marcada por el intenso calor, que ha obligado a activar en numerosas ocasiones los aspersores del campo de entrenamiento, en el que los realistas han llevado a cabo ejercicios de posesión del balón, circulaciones y algunos rondos.

El plan de entrenamientos para la siguiente semana incluye sesiones en Zubieta de lunes a viernes, a la misma hora pero ya sin público, mientras que el sábado 11 de julio la Real Sociedad llevará a cabo un entrenamiento conjunto en el mismo lugar con el Pau F.C. francés, antes de descansar el domingo.

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La Real Sociedad se enfrenta a una exigente temporada, en la que tendrá que hacer frente a cuatro competiciones: La Liga, la Copa del Rey, la Liga Europa y la Supercopa de España.

Para preparar la campaña llevará a cabo una pretemporada de cerca de seis semanas antes de debutar en Liga el fin de semana del 16 de agosto contra el Real Madrid en el Bernabéu.

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Antes de esta cita, los de Matarazzo disputarán un total de seis partidos amistosos ante el Racing de Santander, los equipos ingleses Wolverhampton Wanderers y Aston Villa, el Toulouse francés, y el Colonia alemán (en dos ocasiones). EFE

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