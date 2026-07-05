La FIDE crea un premio en memoria del ajedrecista fallecido Daniel Naroditsky

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE por sus siglas en francés) ha bautizado a uno de sus premios con el nombre del ajedrecista estadounidense Daniel Naroditsky, un destacado gran maestro, comentarista y divulgador en redes sociales, fallecido el pasado mes de octubre a los 29 años.

En la primera edición de los Premios a la Excelencia de la FIDE, el de la categoría Mejor Creador recibirá el nombre de Naroditsky como reconocimiento su "extraordinaria contribución" al ajedrez desde distintos ámbitos", informa la federación internacional en un comunicado.

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"A través de sus transmisiones y vídeos, combinó un profundo conocimiento del ajedrez con una excepcional capacidad para integrar a las personas en el juego", remarca la FIDE del ajedrecista californiano, fallecido dos semanas antes de cumplir los 30 años presuntamente por una arritmia cardíaca causada por una enfermedad que él desconocía.

Para el presidente de la federación internacional, el ruso Arkady Dvorkovich, 'Danya', como le conocían popularmente, "representaba lo mejor que un jugador y creador de ajedrez puede ser", puesto que además de sus cualidades como jugador, "su mayor don era su capacidad para compartir ese conocimiento con claridad y auténtica calidez".

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"Educó, entretuvo e inspiró a personas de todo el mundo y ayudó a innumerables jugadores a sentirse más cerca del ajedrez", añade Dvorkovich.

Los nuevos premios de la FIDE, dados a conocer el pasado mes de junio, están dirigidos a reconocer la labor y la trayectoria de jugadores, eventos, federaciones e iniciativas destacadas en favor de la comunidad ajedrecística mundial. EFE

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