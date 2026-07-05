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La CBF promete que Brasil volverá "aún más fuerte" tras su eliminación del Mundial 2026

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Río de Janeiro, 5 jul (EFE).- La Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) aseguró este domingo que la selección brasileña volverá "aún más fuerte" tras su eliminación del Mundial de 2026, luego de caer por 1-2 ante Noruega en los octavos de final del torneo.

En un mensaje divulgado en sus redes sociales poco después de la derrota, la entidad destacó que la trayectoria de la Canarinha también se construye a partir de las adversidades y agradeció el apoyo de la afición.

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"La historia de la selección brasileña está hecha de grandes conquistas, pero también de momentos que fortalecen nuestro camino. Hoy nos despedimos de la Copa del Mundo, seguros de que volveremos aún más fuertes. Gracias, afición brasileña", afirmó la CBF.

El mensaje fue publicado en medio de críticas por la eliminación y de especulaciones sobre cambios necesarios en el elenco por parte de comentaristas deportivos que ya comienzan a hacer cuentas de los cuatro años que faltan para el próximo Mundial.

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La eliminación representa un nuevo revés para la selección más laureada de la historia de los Mundiales y amplía a 28 años la sequía de títulos del combinado brasileño, cuyo último campeonato fue conquistado en la Copa del Mundo de Corea del Sur y Japón 2002.

Además, Brasil acumuló su sexta eliminación consecutiva en la fase de eliminación directa de un Mundial desde aquella conquista.

En ese período, fue eliminado en los cuartos de final por Francia en 2006, por Países Bajos en 2010, por Croacia en 2022 y por otras selecciones europeas en diferentes ediciones, además de sufrir la histórica derrota por 7-1 frente a Alemania en las semifinales del Mundial que organizó en 2014.

La caída frente a Noruega supone, además, la primera eliminación brasileña en unos octavos de final desde que la Copa del Mundo incorporó una ronda adicional de eliminación directa con la ampliación del número de selecciones participantes.

De acuerdo con la prensa brasileña, el revés también convierte el actual período sin levantar el trofeo en el más prolongado en la historia de la selección brasileña, que desde el título obtenido en 2002 no ha logrado regresar a una final mundialista. EFE

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