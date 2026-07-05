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Hoy será noticia. Lunes, 6 de julio

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GOBIERNO LEGISLATURA

Semana marcada por los ataques de PP y Vox al Gobierno, centrados en la directora de la Guardia Civil

Madrid (EFE).- Comienza una semana que vuelve a estar marcada por los casos de corrupción investigados judicialmente, que avivan el debate y los ataques de PP y Vox al Gobierno, ahora centrados en la directora general de la Guardia Civil, por no dimitir tras su imputación en el caso Leire.

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Además, las causas judiciales que afectan al PSOE o al Gobierno, encaran esta semana con cuatro días de citaciones, que culminarán el viernes con la declaración como testigo de la presidenta del PSOE, Cristina Narbona.

INCENDIOS FORESTALES

Los bomberos trabajarán toda la noche para mantener perimetrado el incendio de Soneja

Los bomberos trabajarán toda la noche para mantener el perímetro en el que está el incendio declarado este domingo en Soneja (Castellón), que ha obligado a evacuar a 500 personas de la vecina localidad de Azuébar y que ha afectado de momento a 150 hectáreas.

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Por otro lado, una veintena de vecinos de Ribota de Sajambre (León), continuarán confinados pese a mejorar el fuego y se mantendrá el operativo durante este lunes con 39 efectivos, que tratarán de mantener el avance las llamas.

OLA CALOR

La segunda ola de calor golpea a España y se recrudecerá este lunes con registros extremos

Madrid (EFE).- La actual ola de calor tiene este lunes el día álgido y más importante del actual episodio de temperaturas extremas, con valores que van a superar los 42 grados en muchos lugares; una situación ante la que todas las comunidades estarán afectadas por diferentes niveles de aviso.

La Agencia Estatal de Meteorología ha actualizado el aviso especial por ola de calor y ha señalado que el actual episodio, que inicialmente estaba previsto que finalizara el martes, se extenderá al menos hasta el próximo miércoles, aunque no descarta que dure hasta el jueves.

AUTONOMÍAS DÉFICIT

Reunión del CPFF para fijar objetivos de déficit de las comunidades autónomas

Madrid (EFE).-Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) para fijar los objetivos de déficit de las comunidades autónomas hasta 2029, como paso previo a la aprobación en Consejo de Ministros de la senda de déficit para el conjunto de las administraciones, así como del techo de gasto para los presupuestos de 2027.

Después, se llevarán las metas de déficit al Congreso, que ya ha habilitado dos plenos extraordinarios, el 14 y el 23 de julio, en tanto que del techo de gasto se informa a la Cámara Baja, pero no se vota.

ORDENADOR CUÁNTICO

Presentación del ordenador cuántico IBM para su uso en empresas e instituciones

San Sebastián (EFE).- El ordenador cuántico IBM Quantum System Two, inaugurado el pasado octubre en San Sebastián y considerado el más potente de Europa, cubre una nueva etapa con la presentación del protocolo de uso para empresas e instituciones.

A las 10.30 horas tendrá lugar un desayuno de prensa, a las 11.00 horas declaraciones y a las 11.30 horas la presentación del protocolo.

SANFERMINES 2026

El lanzamiento del chupinazo a cargo de dos representantes de Urgencias de Navarra dará comienzo a los Sanfermines 2026

Pamplona (EFE).- Con el lanzamiento del chupinazo a cargo de dos representantes de la Subdirección de Urgencias de Navarra se dará comienzo este lunes a los Sanfermines 2026, nueve días festivos para los que se han programado más de quinientos actos.

 En esta edición cobrará más protagonismo la infancia y los barrios, habrá un amplio despliegue de seguridad y sanidad y una reiterada apelación institucional al respeto y a la convivencia.

EFE

amd

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