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Estabilizado un fuego en Navarra que ha cortado el tráfico por la AP-15 y ferroviario

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Pamplona, 05 jul (EFE).- El incendio de vegetación declarado la tarde del domingo en Imárcoain (Navarra) y que ha obligado a cortar la AP-15 y ha afectado al tráfico ferroviario, se encuentra estabilizado.

El tráfico se ha reabierto a las 20:45 horas en la AP-15, en ambos sentidos, según informa el 112-SOS Navarra, que añade que a las 20:50 horas han sido evacuadas todas las personas que permanecían en el tren detenido en el apeadero de Unzúe, hasta donde ha acudido una ambulancia de soporte vital básico de la DYA de forma preventiva.

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A las 21:30 horas se ha reabierto el tráfico ferroviario tras la comprobación del estado de la vía por parte de ADIF.

En cuanto a las labores de extinción, a partir de las 21:00 horas han recibido el relevo los efectivos de los parques de Estella, Sangüesa, Tafalla, Cordovilla y BHIF que han trabajado durante la tarde en la zona. Durante la noche, permanecerán en la zona efectivos de Estella, Peralta y Tafalla.

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También han trabajado en el dispositivo agricultores de la zona, coordinados por el Guarderío de Medio Ambiente, en labores de perimetración y realizando cortafuegos. En torno a las 18:00 horas se ha desalojado la balsa de la Morea para la carga de agua.

El puesto de mando avanzado se ha establecido en el polígono de Beriáin, para facilitar la vigilancia del pinar afectado por el fuego.

Sobre las 16:54 horas se ha recibido el aviso del fuego que ha comenzado en un terreno agrícola de cereal y se ha extendido con rapidez hacia una masa forestal, complicándose las labores de control debido a las fuertes rachas de viento en la zona.

Así lo detalla la Guardia Civil que, ante la magnitud del incendio que ha calcinado casi 80 hectáreas de cereal y masa forestal, ha cortado totalmente la autopista AP-15 entre los kilómetros 56 y 81 por la nula visibilidad provocada por la densa columna de humo, habilitando desvíos alternativos para los conductores.

Asimismo, el tráfico de la carretera N-121 ha sufrido cortes técnicos puntuales para facilitar el paso de los vehículos de emergencia, mientras que, por prevención, un tren que se dirigía a Pamplona ha sido detenido en el apeadero de Unzué, donde el personal de ADIF ha asistido a los pasajeros.

A lo largo de la tarde en las labores de extinción han participado tres helicópteros del Gobierno de Navarra, dos aviones de carga en tierra del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) con base en Agoncillo, efectivos de los parques de bomberos de Cordovilla, Tafalla y Sangüesa, así como la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales (BHIF).

La regulación del tráfico en la zona ha corrido a cargo de efectivos de la Policía Foral, la Guardia Civil y la Policía Local.EFE

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