El México-Inglaterra comenzará con una hora de retraso por malas condiciones del clima

México, 5 jul (EFE).- El partido entre las selecciones de México e Inglaterra, por los octavos de final de la Copa Mundial 2026, comenzará a las 19:00 hora local (01:00 GMT del lunes), una hora después de lo programado, a consecuencia de las malas condiciones del clima.

Una furiosa tormenta con descargas eléctricas castigó a mitad de la tarde las inmediaciones del Estadio Ciudad de México, conocido como Azteca, después de lo cual mejoró el clima, aunque los pronósticos no descartan el regreso de la lluvia intensa.

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Alrededor de 75.000 aficionados ocupan ya sus localidades en el coloso conocido como Estadio Azteca, a más de una hora y media de comenzar el partido, cuyo ganador retará a Noruega en la fase de los ocho mejores del campeonato.

Gritos de "México, México" por parte de los hinchas, con música mexicana de fondo, ha creado un gran ambiente de alegría, solo empañado cuando la pantalla anunció "El partido ha sido retrasado", después de lo cual los aficionados retomaron el ambiente de fiesta.

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El México-Inglaterra, partido número 92 del Mundial, será el último de la Copa en México, que organizó 13 encuentros en la capital, Guadalajara y Monterrey. EFE