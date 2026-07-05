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El estadounidense Nilsen sorprende a Karalis en su 'casa'

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Redacción deportes, 5 jul (EFE).- El pertiguista estadounidense Christopher Nilsen dio la sorpresa y arrebató el triunfo al griego Emmanouil Karalis en la reunión 'Fly Athens', disputada en los aledaños del legendario estadio Panathinaikó de la capital helena, con un mejor intento de 5,91 metros.

Menos de los esperado en un concurso que reunió, con la excepción del plusmarquista universal, el sueco Armand Duplantis, a algunos de los mejores especialistas del mundo.

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Empezando por la gran estrella local, 'Manolo' Karalis, que el pasado mes de febrero firmó la segunda mejor marca de todos los tiempos al sobrepasar el listón situado sobre 6,17 metros.

Una altura de la que se quedó muy lejos este domingo el pertiguista griego, vigente subcampeón del mundo, que, tras superar a la primera tanto los 5,61 como los 5,81 metros, falló en su tres intentos sobre 5,91.

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Y eso que Emmanouil Karalis pareció superar con holgura el listón en su tercera tentativa, pero el griego, bronce en los pasados Juegos Olímpicos de París, derribó la barra con el pie.

Una circunstancia que abrió la puertas de la victoria al estadounidense Chris Nilsen, subcampeón olímpico en Tokio 2020, que superó a la primera los 5,91 metros.

Acierto que el norteamericano, que cuenta con una marca personal de 6,05 metros desde el año 2022, no pudo repetir sobre 6,01, tras derribar listón, bajo la atenta mirada del mítico Sergey Bubka, en sus tres tentativas.

Lo mismo que el francés Thibaut Collet, que tuvo que conformarse con la segunda plaza, pese a igualar los 5,91 metros de Chris Nilsen, por su mayor número de saltos nulos. EFE

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