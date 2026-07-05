El dominicano Jean Montero pone fin a su etapa en Valencia Basket

Valencia, 5 jul (EFE).- El exterior dominicano Jean Montero se ha desvinculado del Valencia Basket después de abonar la cláusula de rescisión del contrato que les unía hasta 2028, según informó la entidad ‘taronja’ este domingo.

Montero llegó al Valencia Basket en el verano de 2024 procedente del Morabanc Andorra y se despide del club valenciano después de disputar 131 partidos oficiales y de ganar una Supercopa Endesa y una Liga ACB esta pasada temporada.

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En el plano individual, el dominicano fue elegido como mejor jugador del ‘play off’ final de la ACB y formó parte del Mejor Quinteto de la competición doméstica. Además, fue designado como mejor jugador del ‘play off’ de la Euroliga, así como el mejor joven del torneo formando parte del mejor quinteto.

El pasado 25 de junio, durante la celebración del título de liga en el Roig Arena, Montero se despidió del club ante los aficionados: “Aunque a veces los caminos se tienen que separar, Valencia siempre estará en mi corazón”.

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El club, que renovó a Montero el pasado año hasta 2028, quiso agradecer el “la profesionalidad, el compromiso y el trabajo” del jugador durante su etapa como ‘taronja’. EFE

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