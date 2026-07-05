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El catalán Mario Vilau consigue la primera, y generosa, puerta grande de los Sanfermines

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Paco Aguado

Pamplona, 5 jul (EFE).- El novillero catalán Mario Vilau, que le cortó las dos orejas con mucha generosidad de público y presidencia al tercer utrero de la ganadería de Pincha, consiguió así salir a hombros en el festejo que abríó hoy el abono de los Sanfermines de Pamplona y en el que también Álvaro Serrano paseó un trofeo.

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La tarde tenía el interés de ver a tres de los novilleros más destacados del momento frente, una feria más, a una novillada de la navarra Ganadería de Pincha, de la que se esperaba mucho y en la que el público local quiso ver más de lo que realmente ofreció ante picadores y toreros.

Muy desigual de hechuras, aunque bien presentado, el encierro de la tierra no tuvo en realidad demasiado fondo de bravura, por mucho que se tomara por casta el genio y el temperamento, no sin complicaciones, que sacaron los dos primeros, ya que además los tres últimos, con muy poco fondo de raza, no tardaron en venirse a abajo o afligirse.

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En todo caso, el tercero resultó algo más manejable por una nobleza a la que, aun así, siempre le faltó un punto más de recorrido en las embestidas. Y a esa justa virtud fue a la que se agarró Mario Vilau para, ya desde que lo saludó a portagayola, desplegar su toreo efectista hasta acabar calando en el tendido pamplonés.

Porque también con pases cambiados de rodillas abrió un trasteo de muleta en el que, llevándolo siempre tapado, movió al de Pincha a media altura, sin apretarle demasiado, para alargar una faena que acabó en la distancia corta con pases circulares y más alardes entre los pitones.

Fue el paso previo a una estocada fulminante que desató una desmedida petición de la segunda oreja que la presidencia, igual de generosa, acabó concediendo. Ya con el sexto, afligido ya desde el tercio de varas, Vilau, que volvió a irse a saludarlo a toriles, no tuvo ocasión de ratificarse.

El otro de los utreros salvables fue el segundo, un ejemplar agalgado y cornalón que comenzó a desarrollar un cierto genio en el segundo tercio, que sólo aplacó el poderoso capote de Iván García, una tarde más magistral en la brega.

Intentó también Álvaro Serrano someterlo así en la apertura de faena, con pases por bajo rodilla en tierra, pero el de Pincha no bajó la intensidad de unas temperamentales arrancadas que el novillero madrileño, triunfador de San Isidro, aguantó con firmeza en tres tandas de gran mérito que, contra pronóstico, no hicieron sino que el animal se defendiera con creciente sentido, pero que le hubiera valido un trofeo de no haber fallado con el descabello.

Otro tipo de aspereza tuvo el primero, pues fue de esa forma como defendió su falta de fuerzas y de entrega ante los engaños del mexicano Emiliano Osornio, que intentando hacerle ir hacia adelante, dándole ventajas para que rompiera, acabó secamente volteado en una insospechada colada del reservón, al que ya no quedó otra que machetear.

Ya con los segundos de sus lotes, ambos desrazados y sin celo alguno, aunque no tanto como el sexto, a Osornio y a Serrano no les quedó otra que alargarse en sus empeños. Y si vano fue el del mexicano, el madrileño logró sacarle al suyo, a base de pulso y de asiento, cuatro o cinco naturales a cámara lenta insospechados minutos antes y que acabaron sumando para que se llEvara esa oreja de consolación.

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FICHA DEL FESTEJO:

Seis novillos de Ganadería de Pincha, bien presentados pero muy desiguales de hechuras, alzadas y cabezas. Su juego osciló entre la falta de raza y el temperamento. El segundo, exigente pero vivaz, y el tercero, noble y manejable, fueron los de mayores opciones.

Emiliano Osornio, de corinto y azabache: estocada contraria y dos descabellos (silencio); pinchazo, estocada delantera atravesada y descabello (silencio).

Álvaro Serrano, de grana y oro: estocada delantera y tres descabellos (ovación tras aviso); estocada delantera caída (oreja).

Mario Vilau, de gris perla y oro: estocada (dos orejas); estocada (silencio). Salió a hombros por la Puerta del Encierro.

Los tres novilleros debutaban en Pamplona.

Entre las cuadrillas destacaron las excelentes bregas de Joselito Rus e Iván García, que también saludó tras banderillear al quinto.

Primer festejo de abono de la feria de San Fermín, con casi lleno en los tendidos (unos 18.000 espectadores), en tarde-noche muy calurosa.

EFE

pa/amd

(foto)

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