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El capitán de la selección venezolana de voleibol murió sepultado con su mujer y su hijo

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Las Palmas de Gran Canaria, 5 jul (EFE).- El Club Voleibol Guaguas ha confirmado este domingo la muerte de su jugador Willner Rivas Quijada, de 31 años, tras quedar sepultado con su familia en uno de los edificios de La Guaira derribados por los terremotos de Venezuela hace once días.

Los cuerpos del capitán de la selección venezolana, su esposa Mariángel Pérez y su hijo Theo, de solo año y medio, han sido encontrados sin vida tras días intensos de búsqueda y llamados de emergencia de compañeros de profesión para localizarlos, según ha informado el club grancanario en las redes sociales X e Instagram.

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El CV Guaguas, vigente campeón de la Superliga española, se ha sumado al dolor de la familia por la pérdida de Willner Rivas, su mujer y su hijo tras la catástrofe acaecida en La Guaira.

Rivas había fichado este verano por el Guaguas, equipo donde estaba llamado a sustituir el hueco que había dejado la salida del jugador cubano Osmany Juantorena.

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Hasta este domingo, lo último que se sabía de Willner Rivas Quijada es que estaba en su domicilio del estado venezolano de La Guaira en la tarde del 24 de junio, cuando se produjo el doble terremoto que provocó el derrumbe de numerosos edificios. EFE

phd/jmr/jl

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