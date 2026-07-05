El base Derek Needham deja el Bàsquet Girona

Girona, 5 jul (EFE).- El base estadounidense con pasaporte montenegrino Derek Needham no seguirá en el Bàsquet Girona la próxima temporada 2026-27, según anunció este domingo el club catalán.

Needham, de 35 años y 190 centímetros, recaló en el pabellón de Fontajau el verano pasado y esta última temporada fue uno de los líderes del equipo entrenado por Moncho Fernández.

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El base ha promediado 10,1 puntos, 2,1 rebotes, 2,7 asistencias, 7,8 créditos de valoración en más de 21 minutos y medio por partido en su primer curso en la Liga Endesa.

Needham ha sido el noveno mejor triplista de la competición (44%) y ha acabado la temporada a un nivel excelente, con más de diez puntos en nueve de las últimas once jornadas.

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El Girona deberá reemplazar ahora a sus dos principales generadores de juego, ya que este verano también ha dejado el club el base Otis Livingston, el líder del equipo.

El comunicado de la entidad destaca el compromiso, la dedicación y la profesionalidad de Needham y también su predisposición a ayudar al equipo en todo momento. EFE

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