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El Athletic de Terzic se pone en marcha el lunes con las pruebas médicas

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Bilbao, 5 jul (EFE).- La plantilla del Athletic Club que dirigirá el alemán Edin Terzic comenzará este lunes la pretemporada con la primera de las dos jornadas dedicadas a las pruebas médicas, físicas y fisiológicas a las que van a ser sometidos, repartidos en dos grupos, los futbolistas disponibles.

Un grupo que superará la treintena de jugadores y en el que no estarán los cuatro mundialistas, el capitán Iñaki Williams, eliminado por Colombia el jueves con Ghana, y su hermano Nico, Unai Simón y Aymeric Laporte, que preparan el partido de cuartos de final que va a enfrentar a España con Portugal este lunes.

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Padilla, Areso, Gorosabel, Paredes, Yeray, Vivian, Yuri, Boiro, Ruiz de Galarreta, Rego, Prados, Jauregizar, Vesga, Unai Gómez, Sancet, Guruzeta, Maroan, Berenguer, Nico Serrano, Robert Navarro e Izeta son, en principio, los 21 futbolistas del primer equipo que repetirán del curso pasado en esta jornada inicial de trabajo.

Entre todos ellos se espera que en los próximos días se haga oficial el traspaso al Udinese de Unai Gómez, que se convertiría así en la segunda baja respecto a la anterior plantilla tras la ya conocida de Iñigo Lekue, que ha decidido colgar las botas.

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Además, empezarán la pretemporada a las órdenes de Terzic los canteranos Mikel Santos, Johaneko Louis-Jean, Iker Monreal, Selton Sánchez y Elijah Gift y se espera también a los cedidos la pasada campaña en el fútbol profesional: Agirrezabala (Valencia), Vencedor (Levante), Rincón (Girona), Canales (Racing), Gerenabarrena (Castellón), Olabarrieta (Andorra), Varela (Mirandés) y Djaló (Al-Gharafa).

Otros dos futbolistas comenzarán la campaña en pleno proceso de recuperación de sendas lesiones graves de rodilla, el central Unai Egiluz, operado a principios de junio, y el joven delantero Manex Lozano, que se rompió el ligamento cruzado anterior el pasado febrero durante su cesión al Racing de Santander. EFE

ibn/cmm

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