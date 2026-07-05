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Declarado un incendio forestal en un paraje de Beas de Granada

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(Corrige la NA7165 con la ubicación del incendio, modificada por la fuente informante, y añade nuevos datos)

Granada, 5 jul (EFE).- El Servicio Operativo de Extinción de Incendios Forestales de Andalucía (Infoca) trabaja por tierra y aire para la extinción de un incendio declarado este domingo en el término municipal de Beas de Granada.

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El fuego se ha originado sobre las 14:10 horas y afecta a un paraje denominado Camino del Cortijillo, en el término municipal de Beas de Granada, cerca de los términos de Granada y Huétor Santillán.

Por aire el Infoca ha desplegado cuatro helicópteros, uno ligero, dos semipesados y un mando, además de dos aviones de carga en tierra.

Por tierra lo hace con un vehículo autobomba y 43 profesionales, entre los que se encuentran tres técnicos. EFE

lfr/erv/lml

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