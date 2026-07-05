Espana agencias

Decepcionante sexta plaza de España en Hamburgo, primera etapa del Europeo

Guardar
Google icon

Redacción Deportes, 5 jul (EFE).- La selección española de rugby 7 ha sido sexta en la primera de las dos etapas del Campeonato de Europa que se ha celebrado este fin de semana en Hamburgo (Alemania), donde ha cosechado dos victorias ante Chequia y Georgia y cuatro derrotas frente a Polonia, Alemania, Francia y Portugal.

España, con un plantel muy remozado con respecto al que fue tercero en la reciente Copa del Mundo -hasta el seleccionador, Paco Hernández, está ausente para que el dúo Javier Carrión y Perico Martín lo supla de forma interina-, vivió una primera fase difícil con derrotas ante Polonia (14-26) y Alemania (0-10) y un solo triunfo contra Chequia (19-7).

PUBLICIDAD

Gabriel Rocaries y Noah Cánepa, dos jugadores con experiencia en las Series Mundiales, condujeron al equipo nacional al triunfo contra los checos que le permitió, merced a un triple empate, ser segundo de su grupo y clasificarse para los cuartos de final disputados en la sesión vespertina del sábado.

Francia, que se presentó en Hamburgo con tres campeones olímpicos en sus filas, cerró a los 'Leones' el camino de la semifinal (0-27) y, ya en la jornada dominical, un ensayo de Beltrán Ortega y la conversión esquinada de Javier López de Haro propiciaron la remontaba contra Georgia (14-12) que los mandó a la lucha por el quinto puesto.

PUBLICIDAD

El último partido del fin de semana, contra Portugal, estuvo marcado por las imprecisiones de ambas escuadras en una primera mitad en la que sólo anotó el portugués Vasco Durao y que se desató en la segunda parte, cuando Martim Días ensanchó la ventaja de su equipo en una jugada que comportó la exclusión del hispano-fiyiano Jerry Surumi.

En superioridad numérica, Hayden Hann pescó el oval dentro de la zona de veintidós española, sacó rápidamente el golpe de castigo y posó en solitario el tercer ensayo portugués, replicada en los instantes finales por Noah Cánepa, que se escapó por la banda izquierda (5-17). EFE

lhg/cb/cmm

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El hombre detenido por provocar el incendio que ha arrasado 2.200 hectáreas en Girona será puesto en libertad provisional mientras las llamas siguen en descontrol

El detenido hacía tareas de mantenimiento vial con una herramienta prohibida en los casos que existe un riesgo extremo de incendio

El hombre detenido por provocar el incendio que ha arrasado 2.200 hectáreas en Girona será puesto en libertad provisional mientras las llamas siguen en descontrol

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Los expertos defienden que se deben combinar medidas pasivas en las ciudades, como el aislamiento de los edificios, con la instalación de refrigeradores cuando sea necesario para proteger a la población más vulnerable

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

La visita del papa León XIV a Tenerife dejó un impacto económico de 5,71 millones de euros y movilizó a casi 48.000 personas, según un estudio del Ayuntamiento

El acto convocó a unas 47.600 personas. El 89,4% de los asistentes se trasladó expresamente a la capital para la ocasión, y el 88% acudió como público general

La visita del papa León XIV a Tenerife dejó un impacto económico de 5,71 millones de euros y movilizó a casi 48.000 personas, según un estudio del Ayuntamiento

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 3 de las 14:00 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Resultados del Sorteo 3 Super Once: ganadores y números premiados

Precio de la luz en España este 6 de julio

La excepción ibérica, aprobada por la Comisión Europea, ayuda a mantener los precios de la luz

Precio de la luz en España este 6 de julio
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

El caso Leire levanta un muro entre guardias civiles y la cúpula del cuerpo: de la “campaña” contra la UCO a las imputaciones del DAO y la directora

Emiliano García-Page prevé un batacazo electoral del PSOE en las próximas elecciones generales: “Todos lo damos por hecho”

Unos desconocidos entran en el despacho de los abogados de Vito Quiles y roban su expediente

Exteriores eleva a 35 el número de españoles muertos en el doble terremoto en Venezuela

España rechaza el asilo a un dominicano que huyó de su país oculto en un maletero tras recibir amenazas de muerte por el impago de una deuda

ECONOMÍA

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

Ramón Ruiz, técnico de aire acondicionado, explica el error más común al elegir un equipo: “Lo que te ahorras ahora lo pagarás en la factura”

El negocio del alquiler turístico se enfría: cae la inversión y aumentan las ventas de pisos vacacionales

DEPORTES

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo