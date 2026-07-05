Decepcionante sexta plaza de España en Hamburgo, primera etapa del Europeo

Redacción Deportes, 5 jul (EFE).- La selección española de rugby 7 ha sido sexta en la primera de las dos etapas del Campeonato de Europa que se ha celebrado este fin de semana en Hamburgo (Alemania), donde ha cosechado dos victorias ante Chequia y Georgia y cuatro derrotas frente a Polonia, Alemania, Francia y Portugal.

España, con un plantel muy remozado con respecto al que fue tercero en la reciente Copa del Mundo -hasta el seleccionador, Paco Hernández, está ausente para que el dúo Javier Carrión y Perico Martín lo supla de forma interina-, vivió una primera fase difícil con derrotas ante Polonia (14-26) y Alemania (0-10) y un solo triunfo contra Chequia (19-7).

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Gabriel Rocaries y Noah Cánepa, dos jugadores con experiencia en las Series Mundiales, condujeron al equipo nacional al triunfo contra los checos que le permitió, merced a un triple empate, ser segundo de su grupo y clasificarse para los cuartos de final disputados en la sesión vespertina del sábado.

Francia, que se presentó en Hamburgo con tres campeones olímpicos en sus filas, cerró a los 'Leones' el camino de la semifinal (0-27) y, ya en la jornada dominical, un ensayo de Beltrán Ortega y la conversión esquinada de Javier López de Haro propiciaron la remontaba contra Georgia (14-12) que los mandó a la lucha por el quinto puesto.

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El último partido del fin de semana, contra Portugal, estuvo marcado por las imprecisiones de ambas escuadras en una primera mitad en la que sólo anotó el portugués Vasco Durao y que se desató en la segunda parte, cuando Martim Días ensanchó la ventaja de su equipo en una jugada que comportó la exclusión del hispano-fiyiano Jerry Surumi.

En superioridad numérica, Hayden Hann pescó el oval dentro de la zona de veintidós española, sacó rápidamente el golpe de castigo y posó en solitario el tercer ensayo portugués, replicada en los instantes finales por Noah Cánepa, que se escapó por la banda izquierda (5-17). EFE

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