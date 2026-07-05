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Courtois: “Poder enfrentarte a España en un Mundial sería algo bonito, ojalá salga”

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Redacción deportes, 5 jul (EFE).- Thibaut Courtois, portero de la selección de Bélgica y del Real Madrid, expresó este domingo que “poder enfrentarse a España en un Mundial podría ser algo bonito” y “ojalá salga”, en referencia a su cruce en cuartos si ambos ganan sus respectivos duelos de octavos de final contra Estados Unidos y Portugal.

“Sabemos que es un partido complicado el que tenemos este lunes, contra un anfitrión y que al final tiene todo el estadio en contra de ti. También ellos tienen muchas ganas de ganarnos, como nosotros. Luego lo que pueda pasar después, te puedes enfrentar a Portugal o España, que pueden ser favoritos los dos”, repasó en rueda de prensa en Seattle, en la víspera del duelo contra el conjunto norteamericano.

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“España ganó la Eurocopa hace dos años, es uno de los favoritos, con mucha juventud y experiencia, es un gran rival, es como una segunda casa para mí y poder enfrentarse a España en un Mundial sería algo bonito, pero no vamos a adelantarnos, Ojalá salga y, si no, veremos”, explicó en castellano durante la comparecencia de prensa.

Courtois, que consideró “fantástico” alcanzar los 20 partidos en el Mundial este lunes, pero esperó “añadir más” posteriormente, expuso que su equipo está “muy contento con remontar un 2-0 a Senegal en un Mundial”.

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“Después ir perdiendo en el minuto 85 es algo histórico y nos ha dado mucha energía positiva. Estamos listos para el partido”, abundó.

Bélgica ya eliminó a Estados Unidos en Brasil 2014, también en octavos de final. “El partido que tuvimos contra ellos hace unos años fue complicado, pero también fue estupendo por poder ganar, clasificarnos y poder jugar luego con Argentina”, recordó.

“El fútbol se ha desarrollado mucho en Estados Unidos y cada vez están trayendo más jugadores. Están avanzando mucho. Es un país muy grande y, si se centran en el fútbol, no sólo en el básket o el fútbol americano, puede producir mucho talento. Ya son un equipo muy bueno”, continuó.

Y advirtió del ataque estadounidense, en el que podrá jugar Folarin Balogun, después de que la FIFA haya suspendido su partido de sanción por un periodo de prueba de un año.

“Siempre nos preparamos para cualquier posibilidad y cualquier delantero. Él es un delantero muy rápido, con un perfil distinto a Pepi, pero son delanteros muy buenos. Pulisic también tiene mucha calidad jugando arriba, atacando en el área. Creo que ante Bosnia vimos también esa calidad y estamos preparados para todo. Nuestro entrenador de porteros también está trabajando los penaltis”, declaró. EFE

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