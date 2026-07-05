Espana agencias

Colapinto: Al fin podemos esbozar una pequeña sonrisa, después de un fin de semana duro

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- El argentino Franco Colapinto (Alpine), que, tras firmar una gran actuación, acabó noveno este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, declaró en el circuito de Silverstone que "al fin" pueden "esbozar una pequeña sonrisa, después de lo que ha sido un fin de semana duro para el equipo".

"Al fin podemos esbozar una pequeña sonrisa, después de lo que ha sido un fin de semana duro para el equipo. Saliendo decimonovenos, sabíamos que iba a ser una carrera difícil y que iba a ser muy difícil puntuar", manifestó Colapinto, nacido hace 23 años en Pilar (Buenos Aires), que el sábado había quedado eliminado en la primera ronda (Q1) de la calificación, en la que había protagonizado una espectacular salida de pista -sin lamentar daños mayores-.

PUBLICIDAD

"Tuvimos algo de suerte, pero nos metimos en la lucha y supimos sacar provecho de ello al final de la carrera. Remontar diez puestos era bastante más de lo que esperábamos, así que estoy contento con ello. Con Pierre (Gasly, su compañero francés, que acabó décimo) puntuando también, ha sido bonito también haberlo hecho con los dos coches en la carrera de casa del equipo", comentó el piloto argentino, que hace un mes logró su mejor resultado en la Fórmula Uno, al concluir sexto, en el circuito Gilles Villeneuve de Montréal, el Gran Premio de Canadá.

"Fue una pena que no hubiese un re-lanzamiento de la carrera", opinó el bonaersense, en referencia a una prueba que concluyó con el coche de seguridad en pista.

PUBLICIDAD

"Me iba a lanzar a por (el brasileño) Gabi (Bortoleto, de Audi, que acabó octavo). Fue una gran recuperación, pero los Racing Bulls han sido más fuertes que nosotros los últimos dos fines de semana; así que tenemos que seguir aumentando las prestaciones del coche en las carreras venideras", manifestó Colapinto, que es decimotercero en el Mundial, con 18 puntos. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Lototurf: comprueba los números ganadores del 5 de julio

Loterías y Apuestas del Estado informó los resultados de esta lotería. Revísela ahora mismo

Lototurf: comprueba los números ganadores del 5 de julio

Rollos de calabacín con ricotta y salsa de tomate: una receta italiana saludable con la que puedes sorprender a tus invitados

Un entrante perfecto para cenas especiales o reuniones familiares

Rollos de calabacín con ricotta y salsa de tomate: una receta italiana saludable con la que puedes sorprender a tus invitados

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 5 julio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 5 julio

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

El edil nació en Málaga y terminó sus estudios en España, pero sus padres nacieron en Escocia y Estados Unidos

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

Feijóo pone en marcha el calendario electoral del PP: proclamará en julio a los candidatos a las alcaldías y tras el verano a los autonómicos

ECONOMÍA

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

DEPORTES

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo