Espana agencias

Clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña

Guardar
Google icon

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- Clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el circuito de Silverstone (Inglaterra):

.1.

Charles Leclerc

MON

Ferrari

1h27:11.335

.2.

George Russell

GBR

Mercedes

a     0,427

.3.

Lewis Hamilton

GBR

Ferrari

       0,772

.4.

Lando Norris

GBR

McLaren

       1,149

.5.

Isack Hadjar

FRA

Red Bull

       1,598

.6.

Liam Lawson

NZL

Racing Bulls

       2,023

.7.

Arvid Lindblad

GBR

Racing Bulls

      2,214

.8.

Gabriel Bortoleto

BRA

Audi

      2,413

.9.

Franco Colapinto

ARG

Alpine

      3,229

10.

Pierre Gasly

FRA

Alpine

      3,445

11.

Oscar Piastri

AUS

McLaren

     4,014

12.

Carlos Sainz

ESP

Williams

     4,391

13.

Oliver Bearman

GBR

Haas

     5,245

14.

Esteban Ocon

FRA

Haas

     5,512

15.

Sergio Pérez

MEX

Cadillac

     7,403

16.

Kimi Antonelli +

ITA

Mercedes

     8,005

17.

Valtteri Bottas

FIN

Cadillac

     8,162

18.

Fernando Alonso

ESP

Aston Martin

a 1 vuelta

19.

Lance Stroll

CAN

Aston Martin

   1 vuelta

+ penalizado con cinco segundos

- RETIRADOS: Max Verstappen (NED/Red Bull), Alexander Albon (THA/Williams), Nico Hülkenberg (GER/Audi).

- VUELTA RÁPIDA: Antonelli (1:31,777). EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Rollos de calabacín con ricotta y salsa de tomate: una receta italiana saludable con la que puedes sorprender a tus invitados

Un entrante perfecto para cenas especiales o reuniones familiares

Rollos de calabacín con ricotta y salsa de tomate: una receta italiana saludable con la que puedes sorprender a tus invitados

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 5 julio

Juegos Once dio a conocer la combinación ganadora del sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo.

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 5 de este 5 julio

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Juegos Once difundió la combinación ganadora del Sorteo 5 de las 21:15 horas. Tenemos los números ganadores aquí mismo

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

El edil nació en Málaga y terminó sus estudios en España, pero sus padres nacieron en Escocia y Estados Unidos

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Ensalada de remolacha y queso: una receta refrescante y sencilla para preparar durante los días de calor

Es una guarnición saludable y con pocas calorías

Ensalada de remolacha y queso: una receta refrescante y sencilla para preparar durante los días de calor
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Un consejal de origen británico pero nacido en Málaga ve rechazada su petición de nacionalidad porque no sabe hablar español

Cuatro miembros de una familia fallecen en un accidente en la A-67 en Palencia y una niña de 9 años resulta herida muy grave

La Justicia ordena desahuciar a dos inquilinos que pagaron sus deudas de alquiler tras recibir un burofax de su casero: estaban fuera de plazo

Cuatro vicepresidencias, nueve consejerías y puestos clave en medioambiente, cultura y ayudas sociales: todo lo que ha sacado Vox de la maratón electoral de 2026

Feijóo pone en marcha el calendario electoral del PP: proclamará en julio a los candidatos a las alcaldías y tras el verano a los autonómicos

ECONOMÍA

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

España entra en el top 10 de países que más cerveza producen del mundo: 4.130 millones de litros

El PSOE dispara su colchón económico y se consolida como el partido más rico de España: más de 70 millones en caja frente a un PP al alza y un Vox en pérdidas

La ola de calor pone el aire acondicionado en el centro de una polémica política en Francia y Alemania: el debate que no existe en España

Lo que el inquilino puede cambiar sin problemas de su piso de alquiler y lo que le supone la fianza: desde pintar paredes hasta colgar cuadros sin taladro

Cómo planificar los ingresos y gastos antes de las vacaciones para no llegar a la ‘cuesta de septiembre’ en números rojos

DEPORTES

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Así fue el último partido entre España y Portugal: los penaltis sentenciaron a La Roja en la final de la Nations League

Raúl Jiménez, el arma de México para acabar con la Inglaterra de Harry Kane en el Mundial 2026

Ya es oficial: el Real Madrid anuncia el fichaje de Dumfries por cuatro años

Qué partido del Mundial 2026 se retransmite hoy en España, domingo 5 de julio, gratis en televisión y a qué hora se juega

Paraguay-Francia, resumen en vídeo: los favoritos evitan el susto contra un equipo impenetrable gracias a un penalti en el último tramo