Redacción deportes, 5 jul (EFE).- Clasificación del Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, disputado este domingo en el circuito de Silverstone (Inglaterra):
.1.
Charles Leclerc
MON
Ferrari
1h27:11.335
.2.
George Russell
GBR
Mercedes
a 0,427
.3.
Lewis Hamilton
GBR
Ferrari
0,772
.4.
Lando Norris
GBR
McLaren
1,149
.5.
Isack Hadjar
FRA
Red Bull
1,598
.6.
Liam Lawson
NZL
Racing Bulls
2,023
.7.
Arvid Lindblad
GBR
Racing Bulls
2,214
.8.
Gabriel Bortoleto
BRA
Audi
2,413
.9.
Franco Colapinto
ARG
Alpine
3,229
10.
Pierre Gasly
FRA
Alpine
3,445
11.
Oscar Piastri
AUS
McLaren
4,014
12.
Carlos Sainz
ESP
Williams
4,391
13.
Oliver Bearman
GBR
Haas
5,245
14.
Esteban Ocon
FRA
Haas
5,512
15.
Sergio Pérez
MEX
Cadillac
7,403
16.
Kimi Antonelli +
ITA
Mercedes
8,005
17.
Valtteri Bottas
FIN
Cadillac
8,162
18.
Fernando Alonso
ESP
Aston Martin
a 1 vuelta
19.
Lance Stroll
CAN
Aston Martin
1 vuelta
+ penalizado con cinco segundos
- RETIRADOS: Max Verstappen (NED/Red Bull), Alexander Albon (THA/Williams), Nico Hülkenberg (GER/Audi).
- VUELTA RÁPIDA: Antonelli (1:31,777). EFE
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