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Cinco personas de la misma familia mueren en un accidente de tráfico en Palencia

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(Actualiza la NA7190 con el fallecimiento de la niña que resultó herida)

Valladolid, 5 jul (EFE).- Cinco personas de la misma familia, el bodeguero de Dehesa de los Canónigos Iván Sanz Cid, su mujer y sus tres hijos de 17, 14 y 9 años, han muerto este domingo en un accidente de tráfico ocurrido en el municipio palentino de Herrera de Pisuerga, han informado fuentes de la Subdelegación del Gobierno en Palencia.

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Inicialmente fueron cuatro de los ocupantes del vehículo siniestrado los que perdieron la vida, mientras que la hija menor, de 9 años, fue evacuada en helicóptero hasta el Hospital de Burgos, donde finalmente ha fallecido como consecuencia de las graves heridas que sufría.

El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido un aviso sobre este accidente en torno a las cuatro y veinte de la tarde, cuando han pedido asistencia para cuatro personas atrapadas en el interior de un vehículo que se había salido de la calzada a la altura del punto kilométrico 83 de la A-67.

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La Subdelegación del Gobierno en Palencia ha explicado inicialmente que se trataba de una familia de Valladolid, que al parecer hacía el viaje de regreso desde Cantabria, sin que en el accidente se hayan visto implicados otros vehículos.

Como consecuencia de la salida de la calzada, este vehículo ha dado varias vueltas de campana, y se investiga como principal hipótesis la somnolencia del conductor, según ha explicado la Subdelegación del Gobierno, que cita testigos presenciales.

Ha sido posteriormente cuando ha trascendido que la familia fallecida es la de Sanz Cid, director general de la bodega Dehesa de los Canónigos, una de las referencias en la Ribera del Duero vallisoletana.

A raíz del accidente se han producido grandes colas de vehículos en la A-67, en sentido Palencia, como consecuencia del corte de tráfico, que posteriormente ha sido redirigido por una ruta alternativa.EFE

(foto)

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