Cinco medios aéreos se suman al incendio de Soneja (Castellón), con evolución negativa

Castellón, 5 jul (EFE).- Cinco medios aéreos se han sumado a los tres que ya trabajaban en las tareas de extinción del incendio forestal declarado este domingo en Soneja (Castellón) y cuya evolución es negativa, ha informado el Consorcio de Bomberos de Castellón.

En las tareas de extinción de este incendio trabajan ocho unidades de bomberos forestales de la Generalitat, tres de ellas helitransportadas, ocho medios aéreos, de los cuales cuatro son helicópteros y otros cuatro aviones, dos coordinadores forestales y un técnico forestal de Bomberos de la Diputación de Castellón.

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También hay un UMC de los Bomberos de la Diputación de Castellón para la constitución de un Punto de Mando Avanzado (PMA) y un camión nodriza de 35,000 litros, del mismo cuerpo de bomberos.

Emergencias de la Generalitat había informado que los medios de extinción de incendios trabajan este domingo en dos incendios forestales que se han declarado en Castellfort y en Soneja, ambos en la provincia de Castellón.

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El primero de ellos ha moviliizado tres medios aéreos y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat, a la zona de Mas de Falcó y en el de Soneja trabajan otros tres medios aéreos, tres unidades de forestales y una dotación del Consorcio provincial de Bomberos.

Emergencias de la Generalitat ha informado que, a consecuencia del incendio de Soneja, se ha cerrado el puerto de Sagunto para la carga de agua de los medios aéreos movilizados.

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Además, se ha establecido la Situación 2 del Plan Especial frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana. EFE