'Checo' Pérez: "En líneas generales ha sido una buena carrera, una de las mejores del año"

Redacción deportes, 5 jul (EFE).- El mexicano Sergio Pérez (Cadillac), que acabó decimoquinto este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña, el noveno del Mundial de Fórmula Uno, manifestó en el circuito de Silverstone que "en líneas generales ha sido una buena carrera, una de las mejores en lo que va del año".

"En líneas generales ha sido una buena carrera, una de las mejores en lo que va del año. Tuvimos una salida realmente buena y estábamos luchando por mantener a los Haas por detrás", declaró 'Checo', nacido hace 36 años en Guadalajara (Jalisco), subcampeón mundial hace tres y que, tras una temporada alejado de ella, regresó este curso a la Fórmula Uno.

PUBLICIDAD

"Queda trabajo por hacer, pero tenemos que seguir apretando y ojalá el siguiente paquete de mejoras nos hará progresar", apuntó el bravo piloto tapatío, con seis victorias y 39 podios en la categoría reina, en la que festejó dos títulos mundiales de constructores, con Red Bull, en 2022 y en 2023.

"Con sólo un poco más de velocidad estaremos en la lucha con los equipos de mitad de tabla; y a partir de ahí podremos retarlos un poco más", indicó este domingo, en Silverstone, 'Checo' Pérez. EFE

PUBLICIDAD