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Cabo Verde recibe a sus héroes mundialistas tras una histórica participación

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Redacción deportes, 5 jul (EFE).- Una numerosa expedición de aficionados y medios de comunicación recibió este domingo en el Aeropuerto Nelson Mandela de Praia a la selección de fútbol de Cabo Verde tras su histórica participación en el Mundial 2026, donde fueron eliminados en la prórroga de los dieciseisavos de final por Argentina.

A su llegada este domingo a Praia, la capital, la selección fue recibida con honores por cientos de aficionados que aguardaron ondeando banderas del país, tal y como mostró la Federación Caboverdiana de Fútbol en sus redes sociales.

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Incluso, aparece uno de los operarios del aeropuerto haciendo reverencias en la propia pista a los jugadores y al cuerpo técnico, los cuales ya son los grandes héroes nacionales.

En su primera aparición en una Copa del Mundo, el equipo africano fue una de las sorpresas de la edición, al conseguir el segundo puesto del Grupo H, en el que también estaban España, Uruguay y Arabia Saudí.

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En su primer partido rompieron los pronósticos y sacaron un meritorio empate, 0-0, ante España y otros dos ante Uruguay (2-2) y Arabia Saudí (0-0).

Con tres puntos e invicta, el equipo dirigido por el exfutbolista del Badajoz Pedro Leitao Brito 'Bubista' accedió a los dieciseisavos del torneo, convirtiéndose en el país más pequeño de la historia en clasificar a las rondas eliminatorias de un Mundial.

Allí asombraron al mundo del fútbol llevando a Argentina a la prórroga después del 1-1 en los noventa minutos. Incluso en la prolongación, llegaron a situar de nuevo el empate 2-2 con un espléndido gol de Sidney Lopes Cabral, pero caerían con el definitivo 3-2.

Toda una de las grandes historias de este Mundial, que ha aupado a Cabo Verde como el bastión del fútbol popular.

Dentro de las intrahistorias que deja el camino de Cabo Verde por la Copa del Mundo, sin duda, la más llamativa es la de su portero titular, Josimar José Évora Dias 'Vozinha'.

El guardameta ya fue el principal protagonista en el debut con una sobresaliente actuación ante España, que también se prolongó en el resto de partidos del torneo.

Sus atajadas fueron muy aclamadas y provocó que se desatase el fenómeno Vozinha, que ha pasado de tener 200.000 seguidores en Instagram antes del Mundial a casi 26 millones hoy día.

El nombre del portero, que está sin equipo tras jugar las dos últimas temporadas en el GD Chaves de la segunda división de Portugal, aparece en quinielas de fichajes. Incluso en las últimas horas, según varias informaciones, se hizo popular el presunto interés del Inter de Miami de Leo Messi, aunque no parece que esto vaya más allá de la rumorología en redes en el marco de la 'Vozinhamanía' desatada. EFE

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