Arraun Lagunak gana en Zierbena y mantiene el pleno de victorias

Bilbao, 5 jul (EFE).- La tripulación guipuzcoana de Arraun Lagunak ha logrado la victoria en la X Bandera Petronor disputada en aguas de Zierbena, tercera regata puntuable para la Liga Euskotren, y mantiene su pleno de victorias en la primera división femenina de traineras.

La 'Lugañene', como la pasada semana en Madrid y el sábado en Bilbao, no ha dado opción a sus rivales en la primera prueba en línea que ha tenido como escenario las aguas del Abra exterior.

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La cuadrilla patroneada por Amaia Eguren ha superado en seis segundos a Tolosaldea, que ha repetido la segunda plaza que logró en Bilbao, y en once segundos a las cántabras de Astillero, vencedoras de la primera tanda.

La cruz de la jornada ha sido para la tripulación de Orio que ha marcado el peor tiempo de la jornada y ha caído de la segunda a la quinta plaza en una clasificación general que encabeza Arraun Lagunak con seis puntos de renta sobre Tolosaldea.

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Clasificación de la X Bandera Petronor:

.1. Arraun Lagunak 10.48:02

.2. Tolosaldea 10.54.52

.3. Astillero 10.59:62

.4. San Juan 11.01:14

.5. Hibaika 11.01:94

.6. Donostiarra 11.04:52

.7. Zumaia 11.06:78

.8. Orio 11.12.10

Clasificación de la Liga Euskotren:

.1. Arraun Lagunak 24 puntos

.2. Tolosaldea 18

.3. Astillero 15

.4. Hibaika 13

.5. Orio 13

.6. San Juan 12

.7. Zumaia 8

.8. Donostiarra 5. EFE

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